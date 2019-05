Nekoć Miss Universe, danas fitness-zvijezda! Hrvatska Pamela Anderson i dalje izgleda brutalno!

Autor: Iva Hanzen

Renata Lovrinčević Buljan prije 19 godina bila je Miss Universe Hrvatske, a premda sada ima 43 godine i dalje je brutalno zgodna. Doduše, ima nešto veće poprsje i izraženije usne, no vitka linija i dalje je prati. Danas je poznata fitness-trenerica, ali i supruga te majka dva sina.

No, do ovog života iz snova nije bilo lako doći. Naime, Renata je, baš kao u nekoj sapunici ili filmu, najprije radila u voćarnici, da bi tek poslije zapazili njezinu nadnaravnu ljepotu. Nakon voćarnice radila je kao spasiteljica na plaži, a i dandanas kaže da se posla ne boji i da je jako radišna. Na kraju je, osim titule Miss Universe Hrvatske, zaradila i onu profesorice kineziologije, da bi na kraju postala prava fitness-zvijezda.

Zbog posla spasiteljice na plaži u Brelima prozvali su je hrvatskom Pamelom Anderson, no to nije bio nimalo lak posao, kao što se to činilo dok smo s oduševljenjem pratili “Baywatch”. Renata je tada prošla cijelu obuku, od ronjena do prve pomoći i kako općenito pomoći utopljeniku. Zanimljiva je informacija i ta da su joj u žiriju, kada se natjecala za Miss, bili slavna glumica Gabriela Spanic, ali i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Doduše, moda je nije previše zanimala, barem ne do te mjere da se ozbiljno posveti tom poslu, ali zato joj karijera fitness-zvijezde i osobne instruktorice pristaje savršeno.