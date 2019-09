Je li Danijela Martinović pretjerala s ovom minicom i seksi čizmama!?

Autor: Iva Hanzen

Danijela Martinović se za potrebe svog zadnjeg nastupa odlučila na kombinaciju za koju nismo sigurni što da mislimo. S jedne strane nam je bila beskrajno seksi, a s druge strane su čizme kojima je zaokružila ovaj look bile ‘šaka u oko’, što bi se reklo. Jako nam se sviđa što je bila hrabra pa je odlučila zavesti prozirnom bluzom i minicom preko kojih je prebacila sako kojim je dobila na eleganciji, no čizme u nekoj drugoj boji bi možda bile sretniji odabir. S druge strane, treba biti i hrabar obući ovako uočljivu obuću, no svejedno se ne možemo oteti dojmu da je pjevačica ipak malo pretjerala s ovim lookom, s čime su se složili i njezini obožavatelji.

‘Cirkus’ i ‘Sorry , ali meni se ne sviđaju čizme s tim outfitom, a inače jako volim kako se odjevate’, poručile su joj obožavateljice, a jedna joj je savjetovala da na ovu kombinaciju obuče bež čizme, s čime se i mi slažemo. Doduše, tako bi ovaj outfit možda bio prejednoličan, no ako se baš htjela poigrati bojama, onda si je stvarno trebala dati oduška i primjerice odabrati intenzivne zelene i plave nijanse u gornjem dijelu outfita koje bi bolje naglasile boju fuksije koja je dominirala čizmama.