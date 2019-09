Izvor nam je otkrio kod koje slavne doktorice Kolinda ide kako bi imala vječno mlado lice! A tek kad čujete nazive ovih neobičnih tretmana!

Autor: Iva Hanzen

Predsjednica Kolinda svakim danom izgleda sve bolje, pogotovo kada je u pitanju njezino lice, a pouzdani izvor nam je otkrio tko je ‘krivac’ za njezinu ljepotu. Riječ je o doktorici imena Nevia Delalle koja vodi estetski centar “Derma Life”. Lijevo možete vidjeti doktoricu Delalle, čiju smo fotografiju preuzeli s web-stranice spomenutog centra, a moramo priznati i to da je doktorica prava ljepotica dok s desne strane možete vidjeti fotografiju naše predsjednice koja se novim izgledom hvali na svojem Instagram profilu.

Doktorica Nevia je rođena u Splitu, a diplomirala je na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Završila je poslijediplomski studij iz podvodne medicine i medicine ronjenja na Institutu pomorske medicine u Splitu te poslijediplomski znanstveni studij iz područja Fiziologije i Imunobiologije na Prirodoslovno matematičkom fakultetu. Specijalizirala je Dermatovenerologiju u KB-u ”Sestre Milosrdnice” u Zagrebu. Pohađala je internacionalnu specijalizaciju iz Anti-aging medicine u Barceloni, Parizu, Pragu, Briselu i Monte Carlu. Uz sve to je završila poslijediplomski stručni studij iz područja Dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu, a k tome je internacionalno educirana u području korektivne i estetske dermatologije (laser, mezoterapija, punjači i drugo).

Slobodno vrijeme najradije provodi pod morem u svim krajevima svijeta, a kako nam kaže izvor, kada predsjednica dođe u “Derma Life”, koji se nalazi u Zagrebu, u Ilici 203/1, ovaj centar za ljepotu se zatvara te je strogo zabranjeno da itko bude u čekaonici. Predsjednica pritom na tretmane dolazi u zamračenom blindiranom autu, da bi nakon njih izašla ljepša nego ikad prije.

Izvor nam nije mogao potvrditi koje točno tretmane Kolinda koristi, no znamo da “Derma Life” centar radi s vrhunskom, najmodernijom tehnologijom kao što su laseri i slično, poprilično neobičnih imena poput: Cool glide-1064 nm Nd: Yag, Neablativni Nd: Yag 1064nm: laser Genesis, Ablativni Er:YSGG Pearl laser, Infra-crveno svijetlo 1100 – 1800 nm Titan XL, Ellman Surgitron, DualRF radiokirurška tehnologija, Dermapen, microneedling tehnologija, Brera Plasmage – frakcijska plazma, Canfield Dermscope – digitalni dermatoskop s mogućnošću pohranjivanja i slanja slika, Berchtold Operon B 710 operacijski stol i Berchtold Chromophare operacijske lampe.

Ovi nam nazivi zvuče poput jezika s druge planete, ali što god da podrazumijevaju, očito funkcioniraju, jer Kolinda nikad nije bila ljepša. Što se tiče samih usluga koje pružaju, to su dermatologija i venerologija, dermatološka kirurgija i onkologija, estetska i korektivna dermatologija, plasmage (neinvazivna blefaroplastika), medicinska kozmetologija te optimalne kombinacije estetskih postupaka.

Znamo, ovi nazivi zvuče jednako neobično kao i oni koji se tiču tehonologije kojom se doktorica Nevia služi, no to je samo dokaz da naša predsjednica koristi samo najbolje tretmane, ali i aparaturu. Tako je primjerice ‘plasmage’ osmišljen za podizanje, korigiranje i pomlađivanje gornjih i donjih kapaka, dok medicinska kozmetologija podrazumijeva širok raspon tretmana, od tretiranja akni, tretmana čišćenja lica, anti-aging tretmana, pilinga, mikrodermoabrazije (uklanjanje površinskog sloja kože), ultrazvučnih tretmana lica i slično.