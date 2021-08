IVAN FRIŠČIĆ ZA DNEVNO: ‘Dress code institucija bi trebali poštovati i zaposlenici i posjetitelji’

Autor: M.D.

Ljetni mjeseci mnogima zadaju glavobolje kada je u pitanju moda. Što odjenuti, a da si dodatno ne otežamo život na visokim temperaturama, kako biti moderan, a da nam je u isto vrijeme ugodno i da ne patimo, priupitali smo Ivana Friščića, osnivača branda DeLight. Ovaj obožavatelj prirodnih materijala i zaljubljenik u krojeve koji laskaju svim figurama, uvijek ima adut u rukavu. Ovog puta podijelio ga je s Dnevno.hr.

Koja modna pravila diktira ovo ljeto? Kakve modele preporučujete, koje materijale?

Visoke ljetne temperature uvijek uvjetuju neka svoja “modna” pravila, pa tako ni ovo ljeto nije iznimka, štoviše izuzetno visoke temperature ovog ljeta još više to potvrđuju. Imperativ su prirodne tknine, posebice mješavine pamuka i lana ili svila. Što se same mode tiče, u ovim uvjetima uvijek preporučujem šire komade, komade koji nikako nisu pripijeni uz tijelo, i koji kretanjem dopuštaju zraku da cirkulira ispod odjeće. Kod žena su to šire haljine, majice i suknje. Kod muškaraca, hlače koje nisu pripijene uz nogu i neke laganije (lanene) košulje ili pamučne majice. Danas postoji veći izbor i za muškarce, primjerice polo majice od svilenog tkanja odličan su izbor.

U poslovnim prilikama koje iziskuju odrđeni dress code žene imaju malo više slobode od muškaraca. Primjerice haljina bez rukava je dozvoljena u nekom manje formalnom poslovnom okruženju, također lagane bluze u kombinaciji s pallazzo hlačama ili ležernijim suknjama dolaze u obzir. Muškarci bi u takvom okruženju trebali birati polo majicu ili laganiju košulju dugih rukava kojoj se podvinu rukavi tako da se de facto dobije košulja kratkih rukava. Naravno, ukoliko je posao koji dozvoljava i ležernije oblike odijevanja, tada su dozvoljene i ležernije kombinacije. Što se tiče poslovnih okruženja koji imaju propisane dress codove (poput banaka) tu nema mjesta vlastitim izražaju, već je način odijevanja strogo reguliran internim propisima poslodavca. Srećom, većina takvih institucija je klimatizirana, pa je lakše podnijeti visoke temperature u odjeći koja obično uključuje sako i košulju.

Koliko su strogi dress codovi u Hrvatskoj (sud) i što je dozvoljeno, a što nije?

Što se tiče institucija, tu su pravila poprilično jasna, i svi bismo ih se trebali pridržavati – od zaposlenika do posjetitelja institucija. Ovdje govorimo o formalnom dress codeu koji uključuje sljedeće smjernice. Kod žena to je poslovno odijelo ili poslovna haljina (ukoliko je haljina bez rukava, obavezan je sako), bluza ili košulja dugačkih rukava s hlačama dugačkih nogavica ili suknjom do koljena ili ispod koljena. Kod muškaraca – odijelo i košulja ili hlače s košuljom dugačkih rukava, ponekad i kravata. Ovisno od institucije do institucije, može biti iznimki, ali navedeno je grubi kostur koji se primjenjuje uglavnom za sve institucije.

Što tijekom ljetnih mjeseci odjenuti za večernji izlazak ili svečane prilike?

Večernji izlasci ili svečane prilike doslovce su pandorina kutija, jer ukoliko nema propisanih pravila koja gostima jasno daju do znanja kako se očekuje da se odjenu, odijevanje je prepušteno osobnom izričaju svakog pojedinca. Savjetovao bih da se svatko vodi svojim osobnim izričajem, ali da izbjegava umjetne tkanine jer one dodatno zagrijavaju tijelo i ne dopuštaju mu da diše. Također, pokušati izbjeći pretjerano uske modele, naročito ako oni nisu izrađeni od prirodnih tkanina.

Što je trendi ovog ljeta od odjeće za plažu?

Plaža je najliberalnija lokacija koju posjećujemo i tu doslovce nema pravila, odnosno, postoje minimalna ovisno o tipu plaže koju posjećujemo. Ali dvodjelni ili jednodjelni kupaći kostim su opcija za sve plaže. Ukoliko boravite u resortu ili hotelskom smještaju, za dolazak do plaže trebat će vam svakako neka ‘oversize’ košulja ili kaftan kako biste se zagrnuli tijekom boravka u zajedničkim, zatvorenim prostorijama. Naravno, plaža je mjesto na kojem možemo biti modno usklađeni i malo se pokazati – od modnih detalja (naočala, šešira, torbi) do atraktivnih kupaćih kostima i kaftna s raznim printevima ili uzorcima.