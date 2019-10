ISPROBAJTE IH OVE JESENI: Otkrijte koja frizura najbolje odgovara vašem obliku lica!

Autor: Dnevno

Odabirom frizure prema vlastitome obliku lica smanjujete šanse da nakon izlaska iz frizerskog salona ostane razočarani i nezadovoljni. S razlogom postoje frizure za svaki oblik lica, one će istaknuti samo ono najlepše na vama. Odmah odabrate frizuru, koja najbolje pristaje vašem obliku lica.

Izduženo lice

Karakteristike ovog oblika lica su izražena vilična kost, usko lice i prilično malo čelo. Slojevita će frizura definitivno laskati izduženome licu, a vrlo dobra opcija su i duboki razdjeljak sa strane, kao i guste šiške točno do iznad obrva.





Ovalno lice

Najšira je kod jagodica, a lagano se sužava ka čelu i vilici. Vaša prirodna tekstura kose istaknut će ono najljepše na vašem licu. Druga opcija su šiške na stranu dužine – do jagodica, a za one hrabrije bob frizura dužine – do usana.

Okruglo lice

Ono što karakterizira okruglo lice uglavnom su mekanije crte i općenito “kraće” lice. Ukoliko je vaše lice upravo ovog oblika, najbolje će vam pristajati duža kosa, razdjeljena na sredini, kako bi lice izgledalo uže ili razdjeljena na stranu kako bi lice izgledalo duže.

Četvrtasto lice

Ono što je upečatljivo kod ovog oblika lica jest to, da su brada i čelo gotovo iste širine. Najbolje za četvrtasto lice su ležerne frizure, primjerice, opušteni valovi i kosa razdjeljena na sredini vizualno će izdužiti lice. Također, lijepo će vam pristajati i ležerna punđa s visećim pramenovima.

Lice u obliku srca

Duže i šire čelo sa izraženom vilicom karakteristike su lica u obliku srca. Bob frizura do ramena odlično pristaje ovom obliku, ali je važno da kosa nije previše istanjena pri dnu, kako bi napravila bolji balans između crta lica.

Lice u obliku dijamanta

Za ovaj oblik lica karakteristične su izražene jagodice, dok se lice sužava prema bradi i kosti vilice. Idealna frizura za “lice u obliku dijamanta” je bob frizura dužine – do brade, jer će vizualno blago proširiti donji dio lica. Također, namještanjem kose iza uha uokvirit ćete viličnu kost i istaknuti jagodice.