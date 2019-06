Indira pokazala kako izgleda prije nanošenja šminke i nakon! Neke ju obožavateljice oštro napale!

Autor: Iva Hanzen

Indira Levak ne skriva baš ništa pred svojim fanovima. Tako je na Instagramu otvoreno pokazala kako izgleda prije odlaska u beauty salon i nanošenja make – up i nakon odlaska u isti. Osim što ju crveni ruž u potpunosti transformira, ključan detalj koji naglašava njezinu ljepotu su i umjetne trepavice. Na fotografiji ispod možete vidjeti kako pjevačica izgleda kada tek dođe u salon, a ako pomaknete prstom u desno, vidjet ćete fotografiju nakon izlaska iz salona. Indira ne krije koliko obožava umjetne trepavice, a čak se i sama okušala u stavljanju istih, no to nije naišlo na odobravanje njezinih obožavatelja i obožavateljica. ‘Grozno’ napisala joj je jedna fanovka, a druga joj je ostavila emotikon u obliku palca prema dolje. No, nadamo se da su se iste referirale na sam proces nanošenja ekstenzija trepavica, a ne na Indirin izgled jer pjevačica izgleda gotovo identično našminkana i nenašminkana. Naravno, malo je blijeđa bez make-upa, ali to je za očekivati. Nije li isto kod svih žena?