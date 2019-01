Indira ne izlazi iz OVIH čizama! Izgleda da će postaviti novi trend jer stoje joj famozno!

Autor: Iva Hanzen

Kada je modna kuća Balenciaga izbacila svoje čarape – čizme visoke do neba mislile smo da je riječ o prolaznom trendu ili bar o trendu za kojim će poludjeti samo ekstravagantne celebrity dame poput Rihanne i Lady Gage. Onda je svoj omiljeni model ovih čizama isfurala Severina, a osim Balenciage takozvane ‘sock boots’ su van izbacili i brendovi poput Vetementsa i Guccija. Kad se pak Zara primila dizajniranja ovih IN čizama, sock boots trendu se više nije moglo stati na kraj jer su na njega očito pale i obične žene. One se kao i uvijek okreću high street imenima poput Zare, H&M-a i Manga, u nadi će uz mnogo prihvatljivije cijene što vjernije nositi glamurozne trendove.

Premda je Severina odavno prestala nositi ovakve čizme, a obične žene su se više odlučile na niže varijante, Indira je vrtoglavo visoke čarape – čizme odlučila vratiti na prvo mjesto trendova. Već neko vrijeme ne izlazi iz njih, bilo za potrebe spotova, bilo za medijska pojavljivanja, a ima ih u nekoliko boja. Stvarno joj odlično stoje, pogotovo kad ih kombinira s ultrakratkim haljinicama pa se stvarno nadamo da će upravo ona biti zaslužna za to da se visoke čarape – čizme vrate među vodeće zimske trendove. Inače njene su čizme kupnjene u dućanu In Vivo u Mepas Mallu u Bosni i Hercegovini do kojeg vi možda neće skočiti, već ćete vjerojatno slične potražiti u hrvatskim high street dućanima, kao i Deichmannu, ali bar znamo da nisu Balenciaga jer si to ne bismo mogli priuštiti.