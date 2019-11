Imala je pakao od života, no danas je ova slavna ljepotica jača nego ikad prije! Što kažete na njezinu životnu priču?

Autor: Iva Hanzen

Selena Gomez je možda planetarno poznata pjevačica, ali to nije oduvijek bilo tako, da ne spominjemo kako se i danas nosi s teškim životnim problemima.

Podsjetimo, Selenu je još u djetinjstvu proslavila hit serija s Disney kanala ‘Wizards of Waverly Place’, nakon čega je uslijedila i plodna glazbena karijera, no ova je pjevačica odrasla u teškom siromaštvu. Naime, živjela je u skromnoj kućicu u gradiću u Teksasu, a vrijeme je provodila u malenom sobičku koji je bio smješten pored sobe u kojoj su spavali njena majka, baka i djed.

Majka ju je rodila sa samo 16 godina pa je osim u siromaštvu odrasla uz samohranog roditelja. U jednom je intervju izjavila kako se i dalje svega sjeća te premda sad živi u velikoj kući iz snova, još uvijek joj jasno dolaze slike stare drvene kućice pune starih tepiha u kojoj je odrasla. Dodala je i kako se više nikad ne bi vratila u stari dom, iako svaki put kada prođe pored svoje stare kuće poželi pokucati na vrata, ali jednostavno nema hrabrosti.

No, tu njezinim patnjama nije kraj. Još od djetinjstva je bila u vezi s pjevačem Justinom Bieberom s kojim je do prije gotovo dvije godine još pokušavala, da bi on naglo ušao u vezu s manekenkom Hailey Baldwin s kojom se nedavno isto tako naglo i vjenčao. U međuvremenu Selena se borila s lupusom, autoimunom bolesti koja je prije tri godine eskalirala. Tada je k tome na vrhuncu svoje slave, usred turneje, doživjela napadaj panike, da bi na kraju iskusila i borbu s s anksioznošću, ali i depresijom.

Selena je na kraju završila na operacijskom stolu zbog hitne transplantacije bubrega. No, nakon operacije koja je prošla dobro, pjevačica je počela imati problema s visokim tlakom, a onda i s viškom kilograma, sve zbog kombinacije lijekova koje je dobila.





Ipak, Selena se ne odustaje. Vrlo je vokalna oko zlostavljanja na društenim mrežama koje podnosi zbog svoje težine, veze s Justinom i karijere. Svaka joj čast, a što se tiče viška kilograma, možemo samo reći da ih nosi fantastično.