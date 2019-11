Imala je ogromnu guzu i grudi u prozirnoj haljini ispod koje nije obukla baš ništa! Sjećate se Jennifer Lopez iz njezine debele faze?

Autor: Iva Hanzen

Jennifer Lopez je danas možda fitness ikona, no bilo je razdoblja kada su je mediji prozivali debelom. Tako smo naišli na jednu njezinu stariju fotografiju na kojoj se možda ne može pohvaliti savršenim trbušnjacima, no itekako se može pohvaliti putenim tijelom i to pogotovo u ovako prozirnom izdanju.