Hana Hadžiavdagić je prva slavna ljepotica s Balkana koja je otvoreno progovorila o ovoj tabu temi!

Što znači biti seksi? Samopuzdanje i prihvatanje drugih s različitim karakteristikama – to je ono što nas čini zaista zavodljivima. Niti lijepo lice, niti super izvajano tijelo nisu okidač…Muškarci su privučeni šarmom, inteligencijom i karizmom, ne idealnim izgledom. Unutarnja snaga, inteligencija i smisao za humor su osnova seksipila i ponekad nova kolekcija @timo_sistem_bih nakita daje nam ono #nešto…zato smo #OpetNajljepše ♥️ #interiordesign @casadaco 🏠 #makeup @_makeup_katarina 💄 #hair @jelena_eva_cvita 💇🏻‍♀️ #photography @bozidar.banov 📸 #Biograd #croatia #summerincroatia #summer #summer2019 #DušmaniŠicŠic #ad