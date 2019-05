Haljina joj je bila otvorena sve do guze! Manekenka izludila svijet pojavom na crvenom tepihu!

Autor: Iva Hanzen

Mnoge su dame na crvenom tepihu filmskog festivala u Cannesu pokušale privući pozornost svojim golišavim haljinama, no rijetko je kojoj to pošlo za rukom kao brazilskoj manekenki Alessandri Ambrosio. Njezina je haljina, inače djelo dizajnera Juliena Macdonalda, bila otvorena taman toliko da mami pažnju, a da opet ne izgleda ‘jeftino’. Uz to su posebno efektni bili lepršavi dijelovi kojima je ljepotica zamahivala i time samo pojačavala ideju sekspila i nadnaravne ljepote. Fotografi su poludjeli za ovom haljinom pa su Alessandru fotografirali sa svih strana, pogotovo straga, a kako je to izgledalo možete vidjeti ako prstom ‘klikate’ desno na prvoj fotografiji.

Moramo reći i da brazilska ljepotica ima već 38 godina, što je za modela već duboka starost, s obzirom na to da manekenke i modeli svoj vrhunac dožive u dobi između 16 i 20 godina. No, bez obzira na životnu dob može stati bok uz bok kolegicama koje imaju 20-ak godina, poput megapopularne Belle Hadid koja se na Cannesu pojavila u sličnoj haljini prije nekoliko godina.

