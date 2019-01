HALJINA ISPOD KOJE SE VIDI BAŠ SVE: Jelena Rozga u haljini iz vaših najvrućih snova

Autor: Iva Hanzen

Jelena Rozga je osvanula u tako seksi izdanju da su nam sline počele curiti. Obukla je iznimno visoke crne čizme koje već same po sebi daju ekstremnu dozu seksepila, pogotovo kada su ovako vrtoglavo visoke, crni bodi i zlatnu haljinu na jedno rame. Ova je haljina bila toliko prozirajuća da je izgledala gotovo kao da je napravljena od ribarske mreže, neke naravno skupocjene, ali svakako iznimno prozirajuće. Struk je istaknula crnim uskim remenom, a look je zaokružila visećim crnim naušnicama i blagim make upom. Jer kada si ovako ‘hot’ ne treba ti jaki make up.

Za haljinu je zaslužan hrvatski dizajnera Ivana Alduk koji od Jelene uvijek napravi pravu zavodnicu, ali ovaj put je stvarno otišao korak dalje i napravio vamp ženu od pjevačice.