Frizura koja je Indiri Levak promijenila život: Evo zašto bi se trebali ovako ošišati

Kada se Indira ošišala na kratko i obojila u plavo, imali smo osjećaj kao da je napokon sve sjelo na svoje mjesto. Pjevačica kao da je cijeli život tražila savršen look i onda ga je napokon našla u takozvanoj pixie frizuri. Riječ je zapravo o ultrakratkoj varijanti popularne bob frizure, a krasi ga iznimno kratka dužina, dakle do ušiju.

Na svjetskoj razinu ovu je frizuru proslavila glumica Michelle Williams i to prije nekoliko godina i premda je u nekim periodima znala puštati kosu, redovito bi se vraćala pixie frizuri. Ona, kao i Indira dobro zna da je ovaj tip boba izrazito praktičan, a podrazumijeva slojevito šišanje te stanjene vrhove koji ulaze jedni u druge.

Najbolje pristaje ženama s ovalnim licem, no ako volite kratku kosu ili vam je jednostavno takva dužina najpraktičnija, onda definitivno posegnite za ovakvim lookom, odnosno neka vam frizer posegne za škarama. Doduše, ovakva frizura otkriva lice u potpunosti i ističe oči pa je dobar make up koji će prekriti nepravilnosti izuzetno bitan jer ova frizura ne trpi greške. To zna i naša Indira koja je uvijek besprijekorno našminkana. S tim da je ona nosi dignutu, a ne spuštenu kao Michelle. No to je samo dokaz da je ova frizura zapravo savršena – premda kratka, može se oblikovati na nekoliko načina, a istodobno se lako održava.