Fanovi poludjeli kad su vidjeli kćer Mile Kitića, Elenu, u kupaćem kostimu! ‘Zašto tako bezobrazno?’, poručili joj!

Autor: Iva Hanzen

Dok se mi smrzavamo, kći Mile Kitića, Elena Kitić odmara u egzotičnoj Punta Cani. Punta Cana je pokrajina u provinciji La Altagracia na istoku od Dominikanske Republike, koju krase tropska klima i temperature od 25 – 35 ° C, kao i prekrasne plaže te tirkizno more. Stoga ne čudi da Elena dane provodi uglavnom u kupaćem kostimu i to na opću radost ne samo nas, nego i njezinih obožavatelja koji su je nakon ovako provokativnih fotografija obasuli silnim pozitivnim komentarima.

View this post on Instagram playing with the shadow🌿 A post shared by Elena Kitić (@elenakitic) on Nov 20, 2019 at 11:56am PST







View this post on Instagram felt like 80s model A post shared by Elena Kitić (@elenakitic) on Nov 22, 2019 at 7:41am PST

View this post on Instagram back in DR A post shared by Elena Kitić (@elenakitic) on Nov 17, 2019 at 6:32am PST

Elenini fanovi na Instagramu baš su se ‘raspištoljili’ s komplimentima pa su joj ispod fotografija pisali riječi poput: ‘ALOOOOO’, ‘Ženo 😍🔥🔥’, ‘Ženio bih te!’, ‘Crnci te karaju’, ‘Miletov ponos’, Volim te Eleno😋🤫’, ‘Da smo nas dvoje sad makar zajedno. Na Djevičanskim otocima’, ‘Jebeno prekrasna’, ‘Zašto tako bezobrazno?🔥’, ‘Pa, majku mu jebem’, ‘BOŽANSTVENO’, ‘Nerealno’ i ‘Strašno’.