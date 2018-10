ESTRADA ZAVIJENA U CRNO! Koja slavna Hrvatica se najbolje nosi s ovim trendom!?

Autor: Iva Hanzen

Tjedan su obilježila dva velika modna događanja – prestižna dodjela modnih nagrada Elle Style Awards i tjedan mode Bipa Fashion.hr. Oba su pohodila brojne poznate Hrvatice i to u kreacijama na kojima bi im mogle pozavidjeti i svjetske ljubiteljice mode. No, jednu stvar nismo mogli zaobići – gotovo sve su se pojavile u crnoj boji. I dok su se jedne držale klasičnih izdanja, druge su crnoj pokušale dati modernu notu. Ipak, nisu sve uspjele.

Ljupka Gojić Mikić je za potrebe Elle Style Awardsa odabrala jednostavnu, ali jako efektnu haljinu dugih rukava sa zanimljivom ruskom kragnom. Look je podignula crvenom baršunastom torbom i visećih naušnicama. Njena kolegica, također bivša manekenka, Marija Bišćan odlučila se za kraću verziju crne haljine, takozvanu malu crnu haljinu, no Ljupkin odabir nam se ipak više sviđa jer je inovativan, dok je Marijin malo dosadnjikav i očekivan.

Lada Tedeschi Fiorio je na spomenutoj dodjeli nagrada možda odabrala jednostavnu crnu haljinu kao i Marija, no ovo je potpuno druga priča. Nosila ju je maksimalno samopouzdano. Teško je reći je li do haljine ili do njenog stave, ali ova pojava baca na koljena.

Jelena Veljača se na Elle Style Awardsima odlučila na pomalo gothic look, kojem je pridonio i make up, pogotovo iznimno naglašene oči. Ostatak outfita bio je u sličnom tonu, a ona je svoju crnu podignula šarenim prugama na dnu haljine. Doduše, ne možemo reći da joj je ovo jedan od boljih outfita.

Mlada poduzetnica Rita Rumora je za potrebe ove prestižne modne dodjele nagrada dala maloj crnoj haljini posve drugačiji ton – futuristički i umjetnički. Bravo Rita za razmišljanje izvan okvira.

Antonija Blaće se na Bipa Fashion.hr –u odlučila na crni kaputić koji je ujedno glumio haljinu, no nismo oduševljeni izborom. Možda zbog toga što ova crna naginje bezličnoj sivoj, možda zbog toga što je sam komad jednostavno…bezličan.

Hana Hadžiavdagić Tabaković je na spomenutom tjednu mode odabrala elegantnu crnu kombinaciju u stilu Monice Bellucci.

Plesačica Andrea Solomun pojavila se u sličnoj kombinaciji kao Hana, no teško je reći koja ju nosi bolje. Obje su fantastično izgledale.

Bojana Gregorić Vejzović je na Bipa Fashion.hr-u kopirala Antoniju Blaće, ili je bilo obrnuto, ne znamo. U svakom slučaju Bojana je vidjela i bolje dane ako govorimo o večernjim odabirima.

Ove su se ljepotice odlučile na iznimno duboki dekolte, ali i na posve drugačiji vid crne – crni kombinezon. Jako moderno, ali i elegantno.