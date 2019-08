Ella Dvornik objavila staru fotografiju! Koja promjena! Možete li ju prepoznati!?

Autor: Iva Hanzen

Ella Dvornik je objavila staru fotografiju koja nas je uistinu potaknula na razmišljanje. Na njoj je kći preminulog Dine Dvornika puno mlađa, nego danas, no u tome ne leži glavni razlog njezine strahovite vizualne transformacije. Naime, Ella je izrasla u ljepoticu i očito je da joj starenje ide u prilog, a oduševljava nas i činjenica da se pretvorila u ozbiljnu zavodnicu koja zavodi kako licem, tako i tijelom, no neke stvari su puno drugačije na njoj. Kao prvo, sama je priznala da je išla na korekciju nosa, a čini nam se da je ‘ispravila’ i usne. Danas nas u biti više podsjeća na Maju Šuput, nego na samu sebe, no sami prosudite koliko se Ella promijenila.