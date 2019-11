Danijela Martinović u savršenoj jesenskoj kombinaciji! Nosi li ju bolje ona ili ova atraktivna plavuša?

Autor: Iva Hanzen

Danijela Martinović možda često pretjera izdanjima u koja uskače za potrebe nastupa, no u privatnim situacijama, oblači se stvarno lijepo. Tako se za šetnju zagrebačkim parkom Bundekom, blizu kojeg već godinama živi, odlučila na kombinaciju suknje kariranog uzorka, koji je apsolutni hit ove jeseni i žute vestice, dok je look zaokružila visokim čizmama i velikom smeđom torbom. Spojila je naizgled nespojive predmete, no cjelokupni dojam je bio sjajan.

Podsjetimo, ovakvu je suknju u zvijezde lansirala glavna zagrebačka trendseterica Rita Rumora koja je svoju verziju karirane suknje također iskombinirala uz vesticu, no nešto elegantnijeg modela.

Doduše, Rita nam je bila zgodnija u svojoj veziji ove hit kombinacije, no drago nam je vidjeti pomak u Danijelinom stilu.

Inače, Danijela se nedavno pojavila u sličnom izdanju, koje također moramo pohvaliti, jer iako je i ovdje spojila naizgled nespojive komade, rezultat je odličan i definitivno je po uzoru na strane trendseterice koje se ne boje kršiti modna pravila i nositi neobične, ali ženstvene odjevne kombinacije.