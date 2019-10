Danijela Martinović podbacila ovim izdanjem! Sumnjamo da se Graši sviđa kad obuče ovakvo što!

Autor: Iva Hanzen

Danijela Martinović nedavno je gostovala kod Tončice Čeljuske u emisiji “U svom filmu”, a za tu je prigodu obukla kombinaciju koja nam nije baš sjela. Odabrala je bijelu košulju naglašenu kravatom i hlače retro uzorka, dok je look zaokružila visokim petama, no to joj nije pomoglo da izrazi svoj seksepil. Malo je reći da je ovaj outfit staromodan, ali i pomalo muškobanjast.