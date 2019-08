Danijela Dvornik ‘se prepolovila’ uz pomoć zgodnog trenera! Na liniji bi joj mogla pozavidjeti i kći Ella!

Autor: Iva Hanzen

Danijela Dvornik zadnjih mjeseci naporno trenira, što u teretani uz pomoć zgodnog trenera, kojim se pohvalila na društvenim mrežama, što uz pomoć posebne aparature. Trud se u svakom slučaju isplatio jer je Danijela postigla savršenu liniju. Iako je svojedobno išla i na liposukciju, pokazalo se da rezultata ipak nema bez vježbanja.

‘On je krivac što ću imati guzu ko JLoo 😂. Ne štedi me, niti mu moje godine išta znače. Voljna sam vam ga posuditi, osim što vježbate s njim, možete vježbati i engleski jezik, što nije na odmet. Traži klijente, pa eto, javite mu se…’, napisala je Danijela pored fotografije s trenerom.

Danijela je išla i na tretman oblikovanja tijela. ‘Prije mjesec dana, pozvana sam u polikliniku Milojević da isprobam aparat najnovije tehnologije u oblikovanju tijela. Iako se i sama trudim, vježbanjem do oblikovanja, nikada neću odbiti malo pomoći “sa strane” 😀. Ovaj aparat djeluje na masne stanice na način da ih zamrzava do – 14C i na taj način iz uništava i izbacuje iz tijela. Nešto poput liposukcije, ali bez skalpela. Sam proces traje nekoliko sati, spojeni ste za aparat i bezbolan je. Kad vam maknu aparat nekoliko dana na tretiranim dijelovima nemate osjeta, ali se i to vrati. Super je za otklanjanje efekta narančine kože jer ona nestaje, a koža bude zategnuta. Rezultati će se vidjeti uskoro 😂’, napisala je pored fotografije na kojoj je priključena na ovaj aparat.

I zaista, rezultati se vide na njezinim novim Instagram fotografijama.