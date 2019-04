Britney Spears ljubi gotovo 20 godina mlađeg muškarca: Opako je zgodan ovaj tamnoputi zavodnik!

Autor: Iva Hanzen

25-godišnji američki glumac, fitness trener i model iranskih korijena Sam Asghari miljenik je mnogih žena diljem svijeta, no njegovo srce pripada samo jednoj, 37-godišnjoj Britney Spears. Iako su mnogi mediji pisali o tome kako su u njihovoj vezi u zadnje vrijeme trzavice, Instagram profil pjevačice prepun je kako njihovih zajedničkih fotografija, tako i videa na kojima zajedno vježbaju. Što se tiče trzavica, moguće je da su mediji zaključili kako je do istih došlo jer se Britney u zadnje vrijeme bori s depresijom. No, Sam ističe kako mu je Britney velika životna inspiracija, a sudeći po Instagram profilu pjevačice i Sam je njoj je ne samo inspiracija, već i velika podrška u teškim danim.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. 🎀🎀🎀 @samasghari Objavu dijeli Britney Spears (@britneyspears) Stu 29, 2018 u 12:58 PST