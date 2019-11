Atraktivna Zagrepčanka nam pokazala kako nositi najpopularnije traperice sezone! Zar nije odlična inspiracija?

Autor: Iva Hanzen

Boyfriend jeans ovu jesen su pravi hit pa mnoge slavne, ali i ne tako slavne Hrvatice, ne izlaze iz svog omiljenog modela. Međutim, običnim će ženama možda nedostajati inspiracije kako nositi ove baggy traperice. No, zato je tu Rita Rumora, glavna zagrebačka trendseterica koja uvijek oduševi svojim odjevnim kombinacijama kada se prošeće gradom. Ona je svoje boyfriend traperice iskombinirala uz vesticu upečatljivog uzorka koju je lagano uvukla u ovaj hit komad. Ovo je odlična ideja jer je eklektičnim zebrastim uzorkom podignula cijeli look, a istovremeno je istaknula struk. Savršenom izgledu doprinijele su svakako i čizmice na visoku petu, što toplo preporučamo svim ženama koje žele nositi ovaj tip traperica, no opet od njih žele napraviti i zavodljiv odjevni predmet. Za dodatnu dozu elegancije, ne zaboravite na sunčane naočale poput ovih koje Rita ima na fotografiji ispod.