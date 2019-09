Antonija Blaće se nepotrebno unakazila photoshopom! Čemu ovo!?

Autor: Iva Hanzen

Iako je Antonija Blaće poznata po svojoj prirodnoj ljepoti koju se ne boji pokazati, u zadnje vrijeme stvarno pretjera na društvenim mrežama i to s filterima. Na Instagram Storyju je pozvala publiku da joj se pridruži u gledanju novog showa koji vodi, ‘Gospodina Savršenog’, no pritom je svoje divno lice unakazila nepotrebnim filterima. Uopće ne sliči na sebe, a jak make- up nimalo joj ne pristaje.