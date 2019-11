Angelina Jolie se skinula potpuno gola za slavni časopis, ali i otkrila tragične detalje svog života!

Autor: Iva Hanzen

U velikom intervjuu za kultni modni i lifestyle časopis Harper’s Bazaar, Angelina Jolie progovorila je otvoreno o svojim emotivnim ožiljcima, djetinjstvu, majčinstvu i humanitarnom radu. Ovaj iskreni intervju popratile su i golišave fotografije koje ne izgledaju nimalo vulgarno, već dapače odišu ekstremnom dozom sofisticiranosti i umjetničkog doživljaja.

Na nekima je posve gole i prekrivena tek velom, a na drugim ima nešto odjeće, ali je ipak zadržala svoju provokativnu notu. Tako na jednoj fotografiji pozira od glave do pete prekrivena prozirnom crnom mrežom ispod koje nosi samo grudnjak i gaćice. Američka će glumica ujedno krasiti naslovnicu prosinačkog izdanja spomenutog časopisa, a na istoj izgleda tako mudro, moćno i snažno da samo možemo zaključiti kako je sve što je prošla u životu samo pridonijelo njezinoj ljepoti.

Glumica je u intervjuu inače otkrila detalje koje još nismo znali o njoj, poput toga da se htjela preseliti u inozemstvo, no Brad Pitt se tome protivio. No, sada je odlučna u toj namjeri. ‘Voljela bih živjeti vani, a to ću i učiniti čim moja djeca napune 18 godina. Trenutačno moramo biti u blizini njihovog oca’, objasnila je Angelina te je dodala da je zadnjih nekoliko godina prošla kroz puno toga te da nosi vidljive i nevidljive ožiljke.

‘Teže mi se nositi s onim nevidljivima. Život nosi puno promjena. Ponekad te boli, a ponekad gledaš kako boli one koje voliš i ne možeš biti onoliko slobodan koliko to tvoj duh traži. Sad osjećam kako mi se krv vraća u tijelo’, rekla je za Harpers Bazaar. Također se opisala kao ‘divlju u srcu’ i ‘nemirnu’.





‘Dio nas koji je slobodan, divlji, otvoren i znatiželjan, život može sputati’, objasnila je nekad najbuntovnija glumica Hollywooda. Sjećate se primjerice 2000. godine kada je na dodjeli Oskara poljubila u usta svoga brata, noseći u isto vrijeme oko vrata privjesak s krvi svoga tadašnjeg ljubavnika Billyja Boba Thorntona, da ne spominjemo burnan razvod sa sada već bivšim suprugom Bradom Pittom!?

No, podsjetimo, zločestim djetetom Hollywooda nisu je prozvali samo zbog ponašanja, koje se često protivilo svim normama, već i zbog silnih tetovaža koje krase njezino tijelo. Zato je bilo logično da ju u intervjuu upitaju i za njezine tetovaže. Uostalom, na pitanje novinara kako reagira u situacijama u kojima je neshvaćena, Angelina je pročitala citat koji je davno istetovirala na ruci, a na kojemu piše: ‘Molitva za divljinu u srcu zarobljenu u kavezima’. Ovu je tetovažu glumica istetovirala s 20 godina i to u pratnji majke te je rekla da ju to uvijek podsjeća na to da je biti divlji u redu i da je divljina dio nje.

No, nakon svih drama, Jolie se skrasila i danas je fokusirana samo na posao i na pomaganje ženama i izbjeglicama kojima je potrebna pravna pomoć, dok najviše pažnje pridaje svojoj djeci za koju kaže da su joj pomogla pronaći zaboravljenu divlju stranu.