Angelina Jolie nije bila uzrok razvoda Brada Pitta i Jennifer Aniston, već OVAJ BIZARNI RAZLOG!

Autor: Iva Hanzen

Dok su Brad Pitt i Jennifer Aniston bili u braku od 2000. do 2005. godine, glasili su za jedan od najljepših i najskladnijih celebrity parova. Međutim, onda se dogodila Angelina Jolie. Podsjetimo, Brad i Angelina su se upoznali na snimanju filma ‘Mr. i Mrs. Smith’ te su odmah započeli romansu nakon koje je Brad ostavio Jen. No, sada u medijima kolaju nove bizarne informacije o Bradovom i Jenniferinom razvodu. Naime, američki časopis Stars smatra da glavni razlog njihovog razvoda nije Angelina Jolie, već da su svađe počele puno prije, a početak kraja je posebno obilježila svađa u svezi zahoda.

View this post on Instagram #bradpitt #jenniferaniston #bradpittyoung #bradpittandjenniferaniston A post shared by NOT COMITTED (@not.commited) on Nov 19, 2019 at 2:32pm PST

Tako Stars tvrdi da je 2004. godine Jennifer bila strašno povrijeđena time što se Brad nije pojavio na snimanju posljednje epizode ‘Prijatelja’. No, kada je došla kući i vidjela zbog čega Brad nije došao, tek je onda dobila slom živaca. On je navodno njihovu luksuznu kupaonicu popločenu mramorom oskvrnuo instaliravši u nju zatvorski zahod od nehrđajućeg čelika. Glumac jest u jednom intervjuu za Stars priznao, kako je. kada su se uselili u novi dom, prvo poželio urediti kupaonicu, no niti on, niti Jen nisu potvrdili ovu priču. Uvjerljivijim nam se čine napisi da je Brad neodgovoran i sklon opijatima, no moguće je da su to samo infomacije koje je van pustila Angelina kako bi ga ocrnila nakon razvoda.