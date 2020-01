Angelina Jolie ima novu dvojnicu! Srušila je internet svojom ljepotom! Koja je zgodnija!?

View this post on Instagram

Wetin Bi Dis? One Sisi Go Do 50 Surgery Untop Say She Bi Wan Resemble #AngelinaJolie Tori yarn say one 19 years old sisi from Iran , #SarahTabar don go for 50 cosmetic surgeries untop say she bi wan resemble the #Hollywood #actress, Angelina Jolie. The sad tori bi say story she no com resemble Angelina Jolie but com resemble zombie.