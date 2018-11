Andrea Šušnjara u odjevnoj kombinaciji kakvu bi svaka prava Hrvatica obukla

Autor: Iva Hanzen

U Zagrebu je održana modna manifestacija Zagreb Fashion Destination koju su posjetila brojna poznata lica. Među njima nismo mogli ne zapaziti popularnu pjevačicu Andreu Šušnjaru koja se pojavila u all-black kombinaciji, u kakvoj bismo mogli zamisliti svaku Hrvaticu, s obzirom na to da hrvatske dame toliko obožavaju krzno i trendove.

Kada govorimo o trendovima, najviše mislimo na čarape-čizme, pogotovo model iznad koljena, kakav možemo vidjeti na Andrei. Ona je svoje crne ljepotice odlučila kombinirati s komadima u istoj boji, a preko haljine koju je nosila prebacila je kožnu jaknu i krzneni prsluk.

Look je zaokružila crnom torbom i nimalo pretjeranim make upom. Premda moramo priznati kako nismo oduševljeni inovativnošću kombinacije, definitivno stoji da se radi o jednostavnoj kombinaciji koju je lako kombinirati pa smo sigurni da će mnoge Hrvatice, pogotovo one koje vole basic look, ali opet onaj s dozom sofisticiranosti, kopirati Andreu.

Pogotovo sada se ovakve čizme sada mogu kupiti i u dućanima poput Deichmanna za svega 300 kn, a krzneni prsluk i kožna jakna se mogu naći u svakom second handu ili u Zari na sniženju.