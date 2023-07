“Ne vidim više svoje tvitove. Kaj je to?!”, požalila se tako ove subote bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor. Uskoro joj se javila gomila pratitelja, koji su joj pokušavali objasniti što se događa.

“Musk ograničio koliko se objava može dnevno pročitati. 600 za neverificirane stare korisnike”, napisao joj je jedan.

“Znači da ne mogu ni svoje objave čitati?!”, odgovorila je.

“Čini se da je tako, barem zasad, vjerujem da ovo neće zaživjeti. Iako na računalu sve normalno radi, bez ikakvih ograničenja”, pojasnio joj je pratitelj.

Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a, Elon Musk, rekao je da je Twitter nametnuo ‘privremeno ograničenje’ kako bi se ‘suočio s ekstremnim razinama ekstrakcije podataka i manipulacije sustavom’.

Iako je prvo objavio da nepotvrđeni računi mogu čitati samo 600 postova dnevno, a novi nepotvrđeni računi ograničeni su na samo 300 dnevno, kasnije je dodao kako će se ograničenja uskoro povećati na 8000 za provjerene, 800 za nepotvrđene i 400 za nove nepotvrđene.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn

Korisnici diljem svijeta požalili su se na slične probleme kao i Kosor, a oznake #Twitterdown i RIP Twitter ušle su u trend nakon što su se korisnici suočili s porukom koja glasi: “Ograničenje premašeno. Pričekajte nekoliko trenutaka, a zatim pokušajte ponovno”.

A evo i još nekih komentara koji su se pojavili nakon što se Kosor požalila.

The reason I set a “View Limit” is because we are all Twitter addicts and need to go outside.

I’m doing a good deed for the world here.

Also, that’s another view you just used.

— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 1, 2023