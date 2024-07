Moćan Srbin stvorio Lepu Brenu i otkrio: ‘Kad se pojavila u takvom izdanju, sve se srušilo’

Autor: M.T.

Saša Popović, direktor Grand Produkcije, započeo je svoju glazbenu karijeru vrlo mlad. Njegov prvi orkestar, nazvan ‘Lira Šou’, osnovao je dok je bio student treće godine prava, no tu je strast neko vrijeme skrivao od roditelja. Kada je konačno odlučio napustiti fakultet i potpuno se posvetiti glazbi, suočio se s ocem. Unatoč početnom šoku, otac ga je podržao i financijski pomogao u njegovom novom poduhvatu.

‘Lira Šou’ ubrzo je postao jedan od najtraženijih hotelskih orkestara u Vojvodini, a posebna atrakcija bila je pjevačica Spasa, koja je privlačila brojnu publiku svojom pojavom i izvedbom. Međutim, problemi su nastali kada se Spasa udala i njen muž, čuvši tračeve o nevjeri, prekinuo njenu suradnju s bendom. Orkestar je bio očajan, a Saša je bezuspješno kontaktirao glazbene agencije diljem Jugoslavije tražeći zamjenu. Tada mu je prijatelj spomenuo pjevačicu iz Brčkog, koja je subotom pjevala rock na plesnjacima. Iako opis nije obećavao, Saša je odlučio provjeriti.

Kada je prvi put vidio Brenu, Saša nije bio oduševljen. “Kad se pojavila s nekom kovrčavom kosom, pjegama, kao Janis Joplin, sve nam se srušilo”. Orkestar je bio uvjeren da Brena može zamijeniti Spasu, no Saša je prvo morao dobiti dozvolu njenog oca, što nije bilo lako. On nije htio čuti za to, te je Brena bila primorama pobjeći od kuće.

‘Tražila je plaću unaprijed’

Ipak, Brena je odlučila riskirati i pridružila se ‘Lira Šou’ u Bačkoj Palanci, gdje su imali angažman u hotelu. Kad ju je vidio direktor hotela, bio je šokiran njenim izgledom, no Brena je brzo učila i prilagođavala se. “Kad ju je vidio direktor hotela, sad se on šokirao”, rekao je. “Meni je rekla da ima 80 kila, ali izgledalo mi je kao da ima 180 kila. Sivi kofer, svezan užetom, bio je pun odjeće koja nije odgovarala za nastup”.

Uskoro je, zbog Titove smrti, proglašena višednevna žalost, što je omogućilo Breni dodatno vrijeme za pripremu. Za vrijeme žalosti, Brena je zatražila jednu plaću unaprijed, što je iznenadilo Sašu, no on je pristao. Brena se vratila iz Novog Sada s novom frizurom i odjećom, spremna za novi početak.









Kada su prvi put zajedno izašli na pozornicu, direktor hotela bio je oduševljen, a ‘tako je započela karijera Lepe Brene’, jedne od najvećih zvijezda na Balkanu.”Tad je ona došla kod mene i tražila jednu plaću unaprijed. Otišla je u Novi Sad, a vratila se kao druga žena. Nova frizura, nova odjeća, sve je izgledalo drugačije.”, prisjeća se Saša.