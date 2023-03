‘MNOGI LJUDI PROĐU KROZ SHOWOVE, ALI BUDU ZABORAVLJENI’ Marco Cuccurin otkrio neostvarenu želju: Možete li ga zamisliti na mega spektaklu?

Autor: 7dnevno/ Tea Šojat

Multitalentirani Puljanin Marco Cuccurin reći će kako je on tek jedan običan mladić koji ima 21 godinu i ispunjava svoje snove. Po struci je kuhar i vizažist, a uz to je glazbenik, umjetnik, koji voli pjevati, plesati i pisati pjesme. Posljednje četiri godine bavi se “influencanjem” i već četiri godine živi od društvenih mreža.

Na društvenim mrežama prati ga više od pola milijuna ljudi, dok je širu javnost osvojio pojavljivanjem u showu “Zvijezde pjevaju”, u kojemu je mnoge ganuo svojom životom pričom. Sada ga gledamo u showu “Ples sa zvijezdama“, u kojemu mu je partnerica Paula Jeričević. Marco nam je otkrio kakva su očekivanja od showa, a porazgovarali smo i o tome što znači biti influencer te kako i od čega živi.

* Komu se obraćate putem društvenih mreža, komu je sadržaj namijenjen?





Kad sam se počeo baviti društvenim mrežama, ponajprije sam sadžraj namijenio djeci, tinejdžerima, ali kako sam odrastao, tako se i moj sadržaj mijenjao. Trenutno sam posvećen receptima, educiranju i nekako pokušavam zaista koristiti društvene mreže za jedno veće dobro. Time se sadržaj više usmjerio na majke, na prekrasne lijepe žene, na tu publiku, jer joj nekako više pripadam i više je osjećam.

* Po čemu sadržaj koji objavljujete “iskače” u odnosu na druge, čime ste privukli toliki broj pratitelja?

Uvijek je stvar toga da budeš, neću reći drugačiji ni unikatniji, nego svoj. Biti svoj je nekako najteži zadatak, jer društvene mreže su trend i često želja da budeš u trendu prevlada nad onom da budeš svoj, a ja sam ostao svoj. Koliko god je trend da budeš zgodan i nabildan muškarac, naravno da tu ima i dobrih stvari, jer na taj način čuvaš i paziš svoje tijelo i zdravlje, nisam slušao stereotipe i dao ljudima ono što se očekuje da da muškarac koji je u javnom poslu, već sam odlučio biti svoj. Mislim da sam privukao ljude tako što sam govorio o svojim problemima, o nasilju dok sam se školovao, o nasilju u obitelji, govorio sam o svojim gubicima kad je riječ o najbližim članovima obitelji, govorio sam o svojoj seksualnosti. Jednostavno, razgovaram sa svojom publikom ne na način kao da su oni moji pratitelji, nego kao da su moji prijatelji. Mislim da je ta prisnost i povezanost koju stvaram s ljudima privukla više ljudi.

* Koliko je trebalo da počnete zarađivati na društvenim mrežama?

Dugo. Ja cijeli život snimam. Zaista ja od najranije dobi imam mobitel u ruci. Uvijek sam nešto objavljivao, čak i u osnovnoj školi dok su mi se svi smijali. Tako da dugo, zaista dugo. Zarađujem posljednje četiri godine, a snimam možda deset. To je dugotrajan proces u kojem zaista najuporniji uspijeva.

* Na društvenim mrežama objavljujete i pripremu raznih jela. Znamo da ste po struci kuhar, ali kako ste došli na tu ideju i planirate li proširiti tu priču možda s obzirom na pozitivne reakcije?









Shvatio sam da bi bilo super da to znanje koje imam prenesem ljudima. Cilj mi je snimati jednostavne recepte koje ljudi zaista mogu napraviti u udobnosti doma. Nije mi cilj kuhati nešto nedostižno jer se sjećam kako me uvijek frustriralo dok sam gledao ljude na televiziji kako kuhaju s previše skupim namirnicama koje zaista nisu dostupne širem građanstvu. Treba ciljati na to da nekad treba skuhati samo griz i otkriti koja je tajna dobrog kremastog griza ili koja je tajna finih mekanih palčinki. Nekad je jednostavnost ključ. A kad je riječ o proširivanju priče, tko zna, možda jednog dana bude neka kulinarska emisija na televiziji pod mojim vodstvom. Na jesen bih htio na svom kanalu pokrenuti kulinarsku emisiju u koju bih dovodio goste, ali o tome ćemo više u bližoj budućnosti.

* Koje vam je najdraže jelo, koje najradije pripremate i zašto?

Moje najdraže jelo je rižoto od liganja. Povezujem to sa svojim radom u restoranu, ali i generalno volim pripremati riblja jela. Naime, ja sam iz Pule. Ondje ne živim već četiri godine, no nekako sam se još više povezao s tim autohtonim namirnicama onog trenutka kad sam otišao iz svojeg rodnog mjesta, tako da moram istaknuti riblja jela.









* Koliko vremena provodite u pripremi sadržaja koji objavljujete?

Gotovo svakog dana objavljujem minimalno jedan video na svom profilu na Instagramu za koji je potrebna montaža od sat, dva do tri. Zaista se trudim biti svakodnevno aktivan jer mi je u cilju da ljudima koji su mene zapratili, ako ništa drugo, uzvratim svojom aktivnošću jer zaista cijenim svakoga tko je odlučio pratiti baš mene i moj sadržaj. Tako da ima zaista nekoliko sati svakodnevnog rada, nekad više nekad manje. Za mene ne postoji vikend u kojem se odmaram, i tada radim, ali opet, moram se ispraviti i reći da ja to ne radim, već volim i živim jer je to meni sve samo ne posao. Sve to radim samo iz ljubavi.

* Imate li godišnji odmor kao i svi zaposleni ili kombinirate odmor i posao? Postoji li uopće razlika?

Pa nemam godišnji odmor. Jednostavno sam krojim svoju sudbinu. Najčešće si oduška dajem ljeti jer sam ljetni tip. Čovjek sam s mora i jednosatvno me to sunce i toplina tjeraju da malo “poludim”, ne u negativnom smislu, jer se volim ljeti odmarati, ali moram priznati da ovo ljeto neće biti odmara jer je u najavi singl, pripreme za, daj, Bože, iduće godinu i Doru i treba puno raditi na sebi kako bi se sve to realiziralo, a da pritom bude dobro.

* Kako je na vašu karijeru utjecalo sudjelovanje u showu “Zvijezde pjevaju”?

Super. Dobio sam više starije publike, dobio sam kontakte nekih utjecajnih glazbenih producenata i ono najbitnije, dobio sam priliku od naroda, ljudi i svojih pratitelja da mogu pjevati i da mogu postati pjevač, da me ljudi shvate ozbiljno u namjeri da postanem glazbenik i na toj prilici ću zaista zauvijek biti zahvalan.

* Već ste govorili o pomirbi s djedom. Jeste li ranije pomislili da bi sudjelovanje u showu moglo promijeniti vaš život i privatno, da će vam se javiti kada vas vidi?

Ne nadaš se ničemu, a kamoli nekakvim pomirbama. Ja sam netko tko, kad uđe u projekt, uđe nekako spontano, a i znamo svi da su očekivanja zapravo ono što te razočara. Mislio sam da će to utjecati na moju glazbenu karijeru, ali da će povezati moju obitelj, to nisam očekivao. Moram istaknuti koliko je tata iz dana u dan sve ponosniji i ponosniji na sve što radim i što postižem. Imati njegovu podršku, koju u djetinjstvu nikad nisam imao, prekrasno je!

* Vašim pojavljivanjem u showu “Zvijezde pjevaju” i šira je javnost dobila priliku upoznati vas, jeste li očekivali takvu podršku?

Nisam očekivao ovoliku podršku javnosti, ali sam zahvalan i sretan. Srce mi je kao kuća kad vidim da je javnost na ovom “balkanskom području” spremna na čovjeka poput mene, koji ni po čemu nije drugačiji. Prekrasan je osjećaj vidjeti da mijenjamo stvari zajedno i da ljudima dajemo šansu da budu svoji. Na tome ću zaista svakoga dana biti zahvalan jer legnem sretan sa saznanjem da još imam i podršku.

* Pisalo se i kako su se mnogi na početku showa pitali tko ste. Kakav je osjećaj imati više od pola milijuna pratitelja na jednoj društvenoj mreži, široj domaćoj javnosti biti gotovo nepoznat i onda to sve promijeniti, kako bi se reklo, gotovo “preko noći”?

Zaista je točno, nije puno ljudi znalo za mene. Znalo je mojih pola milijuna ljudi, koji vrlo vjerojatno ne prate nužno televiziju, nego društvene mreže. Lijep je osjećaj i nije se to dogodilo preko noći, već iz tjedna u tjedan. Mia i ja smo davali sto posto od sebe u to i mislim da je zapravo to što je isplivalo u konačnici i meni pomoglo da se javnosti predstavim u širem svjetlu. Smatram da show može pomoći, ali ako ti ne znaš kako i što učiniti, onda ni show nije dovoljan. Mnogi ljudi prođu kroz showove, ali budu zaboravljeni. Da bi se ostavio nekakav trag, treba imati petlje, treba imati hrabrosti, a ja mislim da je imam i nadam se da će se to vidjeti i u “Plesu sa zvijezdama”.

* Sada sudjelujete u showu “Ples sa zvijezdama”, što očekujete od njega?

Očekujem zabavu i da me kao i uvijek u umjetnosti pokreće ljubav. Volim pjevanje, ali gotovo jednako volim i ples. Cijeli život pjevam, plešem, crtam, šminkam… Volim te umjetničke vode i jako se tomu veselim. Zapravo, samo se želim zabavljati. Ako dođem do finala, super, ako dođem do pobjede super, samo da mi se na tom putu ne dogodi da mi ponestane zabave. Ne bih htio da bilo što drugo utječe na to da ja budem ja jer mene je uvijek pokretala ljubav i onog trenutka kad me to ne pokreće, onda nešto ne valja i iz tog projekta ne ispadne ništa.

* Što mislite da vam bolje “leži”, pjevanje ili ples?

Mogu samo subjektivno reći pjevanje jer se zamišljam jednog dana na svim mogućim pozornicama i zaista želim biti glazbenik i baviti se glazbom, ali to ne isključuje opciju da mi možda ples ide bolje. To ćete morati pitati moju mentoricu Paulu.

* Koja je danas uloga influencera u odnosu na društvo, koja je vaša?

Uloga je uvijek ista. Influencer je u prijevodu onaj koji je utjecajan, utjecajnik, samo što 90 posto influencera nije to breme shvatilo dovoljno ozbiljno. Ne želim upirati prstom, ali znam da sam si obećao, dok god se bavim javnim poslom, da ću biti iskren, svoj, ljudima dati nešto zbog čega će se oni osjećati bolje, lakše, zbog čega će se moći povezati, s čime će se moći poistovjetiti i to je bit za mene. Nije bit u javnom poslu biti klaun i samo zabavljati ljude. Mislim da to može svatko, ali nije cilj ispasti budala. Mislim da generalno javnost ima loše mišljenje o influencerima baš zato što često ispadaju budale, ali ako zagrebeš samo mrvicu dublje, možeš pronaći, siguran sam, nekoliko prekrasnih ljudi koji itekako dobro znaju što rade, rade dobro, utječu dobro, i to je ono što smatram da je misija. Kad kažem influencer, moramo razumjeti da to nisu samo ljudi koji se pojavljuju na društvenim mrežama. Severina je također influencer, svaki pjevač, glumac, bilo tko tko ima utjecaj na veći broj ljudi je influencer. Tako da su na neki način i naši političari influenceri. Ta riječ influencer već je toliko izlizana i stereotipna da ljudi ne razumiju njezino pravo značenje.

* Koje biste domaće influencere istaknuli kao one koje vrijedi zapratiti, iako ih možda nismo imali prilike vidjeti u medijima?

Evo, na primjer, jedna plesačica koja je ujedno i influencerica je Martina Vuletić. Zaista je odlična jer uz ples pokazaje taj neki realan dio svog života. Meni se izuzetno sviđa. Na TikToku postoji jedna žena koja se zove Ana XOXO. To je majka koja uz djecu, obaveze, psa, muža stigne sve odraditi. Kreira izuzetno zanimljiv sadržaj koji je genijalan za majke, žene koje se s tim mogu poistvjetiti. Imam ih još puno, ali evo, da ne izdvajam previše, ako nekog zaboravim da se ne uvrijedi.

* Kako se opuštate?

Imam svog francuskog buldoga Šanija. Šetnja na suncu s njime, americano produžena kava ili zeleni čaj, dobra knjiga prije spavanja, napunjena kada i zapaljene mirisne svijeće, druženje s prijateljima, pisanje pjesama, pjevanje po dva sata u komadu… Ima puno načina, ali u biti malo otvoriti dušu sam sa sobom najbolje je za opuštanje.

* Koliko vremena posvećujete brizi o zdravlju i ljepoti? Koji su vaši rituali?

Ujutro si posvetim 15 minuta, a ako imam nekakav event, izdvojim sat vremena jer pripazim na frizuru i šminku, ali ne idem u neke ekstreme da imam rituale od pet sati. Sve je u nekim umjerenim vremenskim okvirima. Kad je o zdravlju riječ, uključio sam se teretanu, a sad zapravo imam paraleno pripreme za “Ples sa zvijezdama”, što uvelike pridonosi dobroj kondiciji i zdravlju općenito. Nije mi u cilju potrošiti sve vrijeme svijeta samo na to da izgledam dobro jer na kraju dana najljepši su ljudi oni koji su dobri ljudi jer iz njih jednostavno ljepota izvire. To je bit svega. Ako je dobra energija, ako si dobar čovjek, onda si nevjerojatno lijep.

* Koliko vam je vremena potrebno za dnevni make-up, koliko za neki malo zahtjevniji?

Za dnevni make-up doslovno deset do 12 minuta, znači ništa. Jako brzo, jednostavno. Nekad mi je za dnevni make-up trebalo 40 minuta, ali uz praksu se to ubrzalo. Za neki zahtjevniji make-up treba mi sat vremena, ne dulje.

* Gradite kuću, imate ljubimca, jeste li si postavili neke nove planove za ovu godinu?

U ovoj godini je plan završiti kuću i useliti se nakon showa “Ples sa zvijezdama”. Između ostalog, cilj mi je što dalje otići u “Plesu sa zvijezdama”, iako plasman nije važan, ali, evo, htio bih baš uživati. Kad smo kod ljubimca, volio bih uzeti još jednog francuskog bulgoda. U planu mi je izbacivanje prve ozbiljne i prave pjesme, za koju se nadam da ćete je imati prilike slušati u svim radijskim eterima. Plan je i pripremati se za Doru, vježbati i napredovati vokalno. Ma puno je tu planova i želja, ali ne treba puno govoriti, nego raditi. Nadam se da ćemo imati još prilike razgovarati o tome kada svi ti planovi budu u realizaciji. Idemo prvo uploviti u “Ples sa zvijezdama” pa ćemo vidjeti što se još može izroditi iz svega toga.

* Imate li neku veliku neostvarenu želju ili san?

Dora i pozornica Eurosonga. Smatram da moja autentičnost i iskrenost može donijeti nešto novo na hrvatsku glazbenu scenu i samo bih volio da mi ljudi daju priliku da pokušam i da pokušamo zajedno učiniti nešto novo što zapravo sve druge države na Eurosongu rade odavno, ali ovdje nitko još nije imao petlju to učiniti. Nadam se da ćete uskoro imati priliku vidjeti što je točno taj moj san i vizija.

* Za sve one koji razmišljaju o tome da se počnu ozbiljnije koristiti društvenim mrežama, kao vi, što biste preporučili, odakle krenuti, na što pripaziti, možda imate neki savjet koji bi vama dobro došao da vam ga je imao tko dati?

Ne slušaj nikoga, budi svoj, uzmi notes i kemijsku i zapisuj tko si ti, što voliš, što radiš, u čemu si dobar, koje je to znanje koje možeš prenijeti na društvenim mrežama drugim ljudima. Biti utjecajan u jednu ruku znači i biti učitelj. Kada te ljudi zavole, gledat će te svakoga dana i svakoga dana će tvoje riječi dobivati sve veću težinu. Tako da dobro razmisli prije nego što u sve to uploviš, razmisli koja je to težina koju želiš prenijeti na ljude na koje utječeš i budi svoj, ništa drugo.