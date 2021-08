MNOGI GA PAMTE: Producentica ‘Večere za 5 na selu’ otkrila koju večeru i kandidata neće nikad zaboraviti!

Autor: Dnevno

Od ponedjeljka 6. rujna od 20 sati na RTL-u počinju nove epizode zabavne kulinarske emisije, čija je producentica svih sezona talentirana Marija-Jelena Zen.

Ususret 14. sezoni showa ‘Večera za 5 na selu’ dugogodišnja RTL-ova producentica koja, među ostalim, u svom portfelju ima i projekte poput emisije ‘Ljubav je na selu’ i ‘Ma lažeš’, otkrila je za RTL što gledatelje očekuje u novim nastavcima te kako zapravo izgleda snimanje ove popularne emisije.

Za početak, možete li gledateljima otkriti što mogu očekivati od nove sezone, po čemu se 14. sezona razlikuje od svih ostalih?

Nova sezona se, zapravo, ni po čemu ne razlikuje od ostalih i mislim da u tome i je čar projekta. Opet će biti i finih jela i onih neuspjelih, dogovora i sukoba, a i dobre zabave. Bit će svega onoga što gledatelji vole u ovoj emisiji.

Kakvi su novi kandidati showa ‘Večera za 5 na selu’? Hoće li biti nekih poznatih tv-lica?

Postalo je neizbježno vidjeti i koja poznata lica. Bit će ih, ali tko su i iz kojih emisija, to će gledatelji morati pogledati kad krene emisija.

Koja će mjesta gledatelji vidjeti u ovoj sezoni? Hoće li se kuhati više tradicionalni ili moderni recepti?

I ovoga smo puta išli skroz od Dubrovnika do Kvarnera pa preko Moslavine do Đakova, tako da će i kandidati, a i recepti biti vrlo raznoliki. Bit će tradicionalnih recepata na moderan način, a i modernih pripremljenih starinskim tehnikama i namirnicama. Bit će i recepata iz drugih zemalja, samo to u reći za sada.









Iz sezone u sezonu ‘Večera za 5 na selu’ ima sve više obožavatelja, što vi mislite zašto joj se gledatelji uvijek rado vraćaju i koji je recept za uspjeh emisije?

Tijekom godina rada na raznim zabavnim emisijama i reality showovima iz iskustva sam shvatila da gledatelji više vole pratiti ljude koji su im na neki način bliski, poput ljudi iz njihova susjedstva. U ‘Večeri za 5 na selu’ sudjeluju upravo takvi kandidati, ljudi koji rade svakodnevne stvari kao što je kuhanje i koji se ponašaju prirodno i iskreni su u komentarima – bili oni pozitivni ili negativni. Zapravo je cijela emisija vrlo iskrena i vjerujem da su to gledatelji prepoznali.

Zašto se show zove ‘Večera za 5 na selu’ ako se ponekad odvija i u gradu, zašto više nije ‘Večera za 5’ – možete li još jednom svim obožavateljima objasniti tu dilemu?

Kad smo odlučili ponovno oživjeti projekt, htjeli smo oživjeti dobru zabavu ‘Večere za 5’, ali smo ipak željeli napraviti nešto malo drugačije. Ovo ‘na selu’ ne veže se nužno za lokaciju, nego za prisjećanje na tradicionalna hrvatska jela i, prije svega, na poticanje kandidata da koriste što više namirnica iz lokalnih OPG-ova i svojih vrtova, a što manje iz trgovina. Mi smo ruralna zemlja, tako da je sela svakako više nego gradova. No ne isključujemo ni natjecatelje iz gradova, ali ih svakako potičemo da se prisjete odakle namirnice dolaze i da poštuju hrvatskog seljaka. Isto tako, potičemo da se što više snima vani, da ljudi jedu na terasama, u vrtovima i tome slično. U svakom slučaju je slika ljepša kad smo okruženi prirodom.









Uz to, obožavatelje često zanima i kakav je tempo snimateljske ekipe – snima li svaki tjedan ista ekipa ili se ljudi mijenjaju? Koliko kamera je na jednoj večeri i koliko producentske ekipe?

Ne može ni u teoriji biti ista ekipa jer bi se morali klonirati s obzirom na tempo kojim radimo. Uglavnom se izmjenjuju dvije ekipe svaki tjedan. Na svakoj večeri su dvije kamere, a ekipu smo, zbog epidemioloških mjera smanjili na minimum.

Pamtite li neke osobe iz prijašnjih sezona, neke scene ili jela koja su vam ostala u pamćenju kao nešto posebno – što dramatično, a što posebno dobro?

Nikada neću zaboraviti večeru od batata. I predjelo i glavno jelo i desert. I gospodina Božidara koji ju je stručno ocijenio loše. Meni je baš bila super!

Kada biste morali izdvojiti jednu najsmješniju i najbizarniju stvar koju ste doživjeli, iskusili ili napravili tijekom rada na ovoj emisiji – što bi to bilo?

Ajme, meni… Pa kako sad da se vratim skroz u 2007. do 2021.? Iz onih davnih dana, sjećam se šoka kad sam došla na snimanje u Puli, gdje me cijela moja ekipa dočekala u crocsicama… Tad se ta obuća tek pojavila i ekipa je shvatila da bi im najudobnije bilo raditi u njima. To je svakako bila bizarna scena. Nadam se da će ta ekipa vidjeti ovo i shvatiti to kao pozdrav od mene.

Radite li trenutačno na još nekim projektu, osim ‘Večere za 5 na selu’?

Pripremamo 14. sezonu ‘Ljubav je na selu’, također pripremamo i drugu sezonu ‘Ma lažeš!’. Nema odmora.

Putujete li često zbog vašeg posla? Kako uspijevate posložiti privatne i poslovne obaveze?

Gotovo stalno putujem! Imam tu sreću što je moj privatni posao i moj poslovni. Suprug radi kao snimatelj na ‘Večeri’ i na ‘Ljubav je na selu’ pa onda ponekad ja još ukrcam u auto našeg sina i psa pa svi zajedno odemo na set. To su već godine prakse, svi smo se naviknuli. Ako baš nisam u prilici povesti cijelu karavanu, pas ide u vrtić, sin baki i djedu i opet je dobro.

Da niste producentica, kojim biste se poslom rado bavili?

Bila bih ili vizažist ili trenerica fitnessa. Za oba ta posla sam obučena i oba sam radila u nekom trenutku svog života.

I za kraj – koja je, po vama, najbolja emisija na svijetu?

‘Ljubav je na selu’ i ‘Večera za 5 na selu’ – normalno!

Novu sezonu ‘Večere za 5 na selu’ pratite od ponedjeljka 6. rujna od 20 sati na RTL-u!