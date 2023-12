Mnogi će se iznenaditi kad vide čime se danas bavi legenda hrvatskog nogometa

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Kada je ugledni zagrebački liječnik Asim Kurjak nedavno izložio dio svoje bogate umjetničke zbirke, nitko nije bio iznenađen. Znalo se i otprije da Kurjak, pionir ultrazvuka na ovim našim prostorima, pasionirano sakuplja slike, posebno Bukovca i Berbera, a u kolekciji ima i mnoga druga djela hrvatskih slikara.

Uostalom, među hrvatskim kolekcionarima najviše je liječnika i odvjetnika. Možda je kuriozitet samo to da najbolju, najvredniju, najsmisleniju kolekciju ipak ima – bivši nogometaš, Davor Vugrinec. Izložio je dio kolekcije u Umjetničkom paviljonu, a Zagrepčani su tada imali priliku vidjeti stvarna remek-djela starih majstora. Nema što Vugrinec nema u svojoj zbirci, s jednom bitnom razlikom od drugih.

Slike hrvatskih slikara, koje sakupljaju i drugi kolekcionari, ovaj Varaždinac birao je s posebnom pažnjom, kupujući najbolja djela, profinjeno izabrana i nađena na tržištu, a razlog je, vjerojatno, njegova supruga, povjesničarka umjetnosti Petra Vugrinec, koja je zadnju postavila izložbu Ivana Meštrovića u Klovićevim dvorima. U zbirci Vugrinec nezaobilazan je Vlaho Bukovac, čija se djela i danas traže i postižu visoku cijenu od 80.000 do 200.000 eura.

Nije realizirao san

Ovih dana izlazi i knjiga Igora Zidića, koja će biti neka vrsta enciklopedije za Bukovca, po kojoj će se moći ocijeniti radovi koje i naši kolekcionari posjeduju. Dobru kolekciju, sakupljanu također sa srcem, imao je i Marijan Hanžeković, koji je kao i svaki drugi kolekcionar imao neobičnu strast kupovanja slika. Hanžeković je odrastao u uglednoj obitelji, bio je od mladosti okružen umjetninama i imao je neku vrstu osnove da i sam počne kupovati umjetničke predmete.

Dobro je proučio tržište, znao je s vremenom što se traži i koja je realna cijena, i njegova ogromna zbirka ubrzo je došla do broja od nekoliko stotina zaista vrijednih umjetnina. Za života, dok nije obolio i umro, Hanžeković je također izložio dio zbirke, a nažalost nije realizirao životni san da cijelu kolekciju izloži u vlastitom muzeju. Čak je u Zagrebu, na Radničkoj cesti, imao prostor u kojem je organizirao izložbe, ali vlastiti muzej nije dočekao.

Među odvjetnicima, jedan od najvećih kolekcionara je i Marko Kallay koji je do predstavljanja svoje kolekcije u zagrebačkoj Modernoj galeriji u široj javnosti bio potpuno anoniman. Da biste postali kolekcionar, potrebi su neki preduvjeti. Prije svega treba imati novac jer je to skupa zabava. Ali, isto tako kao što je nužno biti bogat, treba steći barem osnovno znanje o umjetnosti jer hrvatski kolekcionari u pravilu nisu povjesničari umjetnosti. A to nije lako, jer bez znanja se ne može stvoriti relevantna kolekcija.

Stara škola

Ivica Karninčić iz Bola, direktor tvornice ferolegura Dugi Rat iz vremena socijalizma, poznat u to vrijeme po tome što se usudio otvoreno dizati glas protiv komunističkog ekstremizma koji je sprečavao privatno vlasništvo, s godinama je stvorio zanimljivu i vrijednu zbirku malih formata, prikupivši 350 djela svih naših poznatih umjetnika.









Ne bi to sam nikada uspio da nije u tom ambicioznom projektu angažirao Igora Zidića kao savjetnika. Novca je imao, nešto i znanja, a sa Zidićem kao stručnim stupom buduće kolekcije uspio je prikupiti male formate koji su izloženi sada u Karninčićevu muzeju u Bolu. On je među rijetkima koji su uspjeli realizirati svoj muzej koji će ostati i nakon njegova života. Sakupljanje umjetnina tako je imalo smisla, a jednom je Karninčić i objasnio s kakvom se dilemom susreo.

“Imam lijepe unuke koje žive u Italiji i kao sve mlade djevojke vole dizajnersku odjeću i torbice. Iskreno sam se pobojao da bi i moje, s puno ljubavi sakupljane umjetnine, mogle završiti u torbama pa sam odlučio stvoriti vlastitu galeriju, gdje se i sada organiziraju izložbe.” Sličan izazov čeka i mnoge druge, znane i neznane kolekcionare koji su prikupili vrijedne umjetnine.

Vrijedna kolekcija

Za života oni slike i kipove čuvaju u svojim stanovima, vikendicama i podrumima i malo tko zna što uopće imaju, a nakon života kolekcionara često kolekcije postanu predmet spora nasljednika, kao u slučaju Paje Kanižaja.









U centru Zagreba držao je jako vrijednu kolekciju koja je sadržavala oko 200 umjetnina, a kada je umro, počela su prepucavanja između obitelji i pojedinaca koji su svojatali zbirku. Sud do današnjeg dana nije do kraja riješio tu zavrzlamu, u kojoj ima svega i svačega, sumnjivih oporuka, falsificiranja dokumenata i svega drugog što je proizišlo sa sudbinom njegove kolekcije.

A preprodavači slika samo čekaju da sve bude gotovo kako bi mogli slike preprodati, uvjereni da će, tko god bio proglašen legalnim nasljednikom, htjeti umjetnine dati na tržište. Hrvatski kolekcionari obožavaju klasike, stare hrvatske umjetnike, tako da su u njihovim kolekcijama, uz Bukovčeve slike, najčešće djela Klementa Crnčića, Emanuela Vidovića, Celestina Medovića, Miroslava Kraljevića, Ivana Meštrovića i drugih.

Živnulo tržište

Malo ih je, na jednu bi se ruku mogli nabrojiti oni koji sakupljaju djela mladih umjetnika. Sve su to zbirke koje bi bolje pripadale muzejima, ali to je jednostavno tako. Dugo se smatralo, a ima i danas takvih mišljenja, da su kolekcionari ljudi koji su skloni financijskim mućkama i da su kolekcije nastale na prljavom novcu. Nakon afera sa Sanaderom i Vidoševićem stala je prodaja umjetnina i kolekcionara jer su se bojali da će netko i njima pokucati na vrata. Sada je opet sve živnulo.

Ali sve se više osjeća problem da nema kvalificiranih stručnjaka koji bi kolekcionare mogli uputiti što kupovati. Nekad su ljudi koji su stvarali zbirke plaćali male svote novca za stručne savjete, a onda su se pojavili mnogi bez diploma koji su sebe promovirali kao autoritete i stvorili zbrku na tržištu. Pojavile su se i mnoge krivotvorine pa su neke zbirke uglednih kolekcionara pune originala i falsifikata. Kako kolekcionari najčešće kriju što posjeduju, ni sami ne znaju jesu li sve umjetnine koje drže na zidovima ili “u bunkerima” originalna, vrijedna djela ili samo vješte krivotvorine kojih je puno tržište.

Mnogi koji posjeduju zaista vrijedne zbirke ne žive u Hrvatskoj. Jedan od njih je i Krešimir Penavić koji živi u Americi, a neke je umjetnine i donirao Muzeju suvremene umjetnosti. Tu je i Zdenka Infeld, tajanstvena dama koja je stekla bogatstvo sa svojim suprugom, a u svojoj zbirci ima vrijedna djela hrvatskih umjetnika, zajedno s djelima Picassa, Klimta, Dalija, Miroa. A među onima koji u Hrvatskoj imaju vrijedne zbirke svakako su i Tomislav Kličko, vlasnik Laube, i Veljko Marton, vlasnik Martimexa.

Misterij traje

Strastveni je kolekcionar i Branko Roglić, vlasnik Orbico grupe, koji posjeduje zbirku od 800 umjetnina. Kolekcionari su i Ante Vlahović i Vladimir Malogorski koji posjeduje zbirku naive, a moglo bi se nabrajati unedogled. U prošlosti su vrijedne zbirke imali i Ivan Meštrović i Antun Bauer, a nikada nije dokraja razjašnjeno što se događalo sa zbirkom Đure Kokše koji ju je stvarao četrdeset godina i slovio kao Strossmayerov nasljednik. “Kada je riječ o zvučnim imenima iz svijeta biznisa, medicine ili prava, moglo bi se reći da ti ljudi godinama kupuju umjetnine i više-manje se zna što imaju. Naravno da su kao kolekcionari u prednosti jer imaju novca, ali mnogo je anonimnih ljudi koji također imaju vrijedne zbirke.

Oni, međutim, kao zmija noge čuvaju detalje o svojim zbirkama, ne žele da se uopće zna što posjeduju, a ni mi koji im prodajemo ne znamo što će sa slikama i kipovima biti nakon njihove smrti. Sve se odvija u tajnosti, od izbora umjetnina do mjesta gdje ih oni čuvaju”, kaže zagrebački galerist. Tvrdi da je u takvim anonimnim kolekcijama završilo mnogo umjetnina koje su bile na tržištu, a od tada se ne zna za njihovu sudbinu. “Ima i kolekcionara koji nakon nekog vremena hoće unovčiti što su godinama kupovali, ali po mnogo višim cijenama od vremena kada su umjetnine kupili. Očito su dijelove kolekcije stvarali i da zarade.”

Kolekcionare u svijetu s našima prije svega povezuje strast u stvaranju kolekcije. Ali naši nemaju kapitalce kao što su to Francois Pinault, Philip Niarchos, Eli Broad, David Geffen ili Ezra i David Nahmad. Njihove pojedinačne zbirke vrijede više od dvije milijarde dolara, a gotovo sva zvučna imena svjetske umjetnosti su u njihovim rukama. Ima i jedna bitna razlika između “teškaša” iz svijeta i naših kolekcionara, a to je da oni – ali ne svi – stvaraju kolekciju s ciljem da je ostave javnosti na uvid, a naši u pravilu zaključavaju vrata za javnost. Pinault je uložio ogromnu svotu novca u preuređenje Palazzo Grassi u Veneciji koju je uredio japanski arhitekt Tadao Ando i u kojoj je izloženo što ovaj turbobogataš ima u kolekciji, uz organizaciju brojnih izložbi.

Nedostižni uzor

Jer, kakvog smisla ima kupovati umjetnine koje se sve ne mogu izložiti i u prostoru u kojem kolekcionar živi, a samim time onemogućiti ljubiteljima umjetnosti da vide te dragocjene umjetnine. Navodno Pinault ima planove za kupnju još brojnih muzeja, a mnogo je svjetskih kolekcionara koji su ustupili umjetnine iz svoje zbirke muzejima, s tim da je to posebno naznačeno. Ima i onih, kod nas i u svijetu, koji umjetnost vide kao biznis i na tome zgrću novac.

Prikazuju se kao umjetnički znalci, mecene, a jedino žele umjetnine jeftino kupiti i nakon toga skupo prodati. Ezra i David Nahmad poznati su kao vješti mešetari, a prikupili su umjetnine u vrijednosti od tri milijarde dolara. Kupuju mnogo toga, drže u skladištima i čekaju dobar trenutak za zaradu. Sada su u igri i bogataši iz Azije, ruski tajkuni i mnogi beskrajno bogati ljudi sve više kupuju umjetnine i stvaraju kolekcije, a nije baš potpuno jasno je li to samo unosan biznis ili strast kolekcionarstva.

U posljednje vrijeme na aukcijama kupuju sve što mogu i bogati Kinezi, uspješni poslovni ljudi, kojima su kolekcije umjetnina i dokaz da su uspjeli u životu. Ima i onih koji su počeli stvarati kolekcije nakon Maove ere, kada je umjetnost doslovno bila zabranjena, a sada žele ponovno prisvojiti vlastitu kulturu i povijest. Kada se kod nas na kolekcionare ne bi gledalo kao na neke čudne, sumnjive ljude koji su do novca došli također na sumnjiv način, možda bi netko od njih investirao i u muzej koji bi trajno ostao.

“Mene je u moju struku uveo privatni kolekcionar, sin slikara Emanuela Vidovića, kirurg Slaven Vidović. Njegova kolekcija bila je neprocjenjiva. Poslije sam saznao da je počeo studirati slikarstvo u Pragu kod Vlahe Bukovca, ali kako je u obitelji bilo devetero djece, a otac slikar, imali su premalo novca za život pa je on napustio studij slikarstva i upisao medicinu. No to je odustajanje kompenzirao sjajnom kolekcijom slika i knjiga o slikarstvu. Osim golemog broja očevih slika, gvaševa i ulja na platnu, imao je slikare od Dobrovića, Kršinića, Murtića i Stančića, Paraća do Miše i Kaštelančića, čak je imao i mladoga Ljubu Ivančića. Iz njegovih priča shvatio sam da je za kolekcionarstvo bitno veliko znanje, ali i ljubav”, jednom je ispričao Zidić.

Stroga tajna

Veliku zbirku imao je i radnik splitskog brodogradilšta Edo Baković, kojeg “pravi” kolekcionari nisu shvaćali ozbiljno. Nezaobilazna je i zbirka koju je stvorio Franjo Kajfeš, a strastveni kolekcionari su i bivši ministar kulture Božo Biškupić i za života Petar Selem. Ante Vlahović nikada nije otkrio što sve posjeduje, a zaintrigirao je Zagrepčane svojevrsnim izlogom – “galerijom”, u još misterioznijoj kući bez prozora u Preradovićevoj ulici, gdje je izložen ogromni Bakićev bik.

A nedavno je u magazinu Cultured o svojoj ogromnoj zbirci umjetnina progovorila i “naša” Neda Young, kolekcionarka hrvatskih korijena iz Račišća na Korčuli. “Uvijek sam sve radila s velikom strašću pa sam tako kupovala i slike – uvijek me umjetnina morala dirnuti u srce. I nikad nisam imala savjetnike koji bi mi pomagali u izboru. Danas u kolekciji imam radove nekih od najvećih umjetnika iz druge polovice 20. stoljeća, od Andyja Warhola pa do mlađih zvijezda poput Damiena Hirsta.

Volim minimalizam i apstrakciju, mislim da je izreka ‘less is more’ apsolutno točna. Imam fantastične radove minimalističke slikarice Agnes Martin, zatim zbirku fotografija slavne Cindy Sherman, pa djela Anselma Kiefera, Erica Fischla, Annette Messager i Eda Rusche koji je prije nekoliko godina predstavljao Ameriku na Venecijanskom biennalu. Sakupila sam i kolekciju radova hrvatskih umjetnika, od mlađih kao što su David Maljković i Lovro Artuković pa do doajena Julija Knifera i Ivana Kožarića, vrhunskih umjetnika”, rekla je u jednom intervjuu. Hoće li sva ta djela ostati u Americi ili negdje u svijetu ili će dio toga doći u Hrvatsku, zaista nitko zasad ne zna.