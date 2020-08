MNOGE SE U LOŠOJ FINANCIJSKOJ SITUACIJI DAJU PONIŽAVATI: Vlatka Pokos na ovo nije pristajala ni kad je bila financijski ovisna

View this post on Instagram

#summer2020 #canada #hotsummer #goodtimes #canadianfriends #newpic😊 #nobotox #naturalbeauty #dalmatiangenes #healthylife #selfcontrol #sports Malo pojasnjenje uz fotografiju; nova je!!! S obzirom na to da cesto stavim starije fotografije, vidim da to izaziva malu zabunu! Fotografija je nastala jucer popodne, vidi se da nije profesionalna😊. Slikala me moja draga prijateljica, provele smo popodne u jacuzziju velicine bazena😊 Ovog ljeta, nazalost, ne dolazim na moje najljepse more pa se snalazim! Inace, na srecu, u Ontariu imamo savrseno ljeto!! Imam samo jedan problemcic: u danasnjem svijetu, osobito na Instagramu, zene su toliko umjetne da vise nitko ne vjeruje u prirodnu ljepotu. Osobito u mojim godinama!😉 Hvala Bogu na dalmatinskim genima!