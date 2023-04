MLATILI MLADE IMOĆANE NA USKRS, PALICU NIJE ŠTEDIO! Oglasio se Boban Rajović: ‘Ne radim u biblioteci ili apoteci. Radim u kafani’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U popularnoj diskoteci “No limit” u Hercegovini na Uskrs proteklog vikenda došlo je do obračuna između zaštitara i gostiju na koncertu pjevača Bobana Rajovića.

Povodom ovog događaja oglasili su se i iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, prenose portali iz regije.

“Policija je dojavila da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, ispred ugositetljskog objekta ‘No Limit’. Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je unutar objekta, čuvar D.B. rođen (1984.) iz Mostara, fizički napao i nanio tjelesne ozljede, A.M. (1998), M.M. (1995) i I.T. (2000) sva trojica iz Imotskog”, rečeno je iz MUP-a.





Zaštitari palicama pretukli goste diskoteke “No limit” pic.twitter.com/w4p49eLosM — Doznajemo (@Doznajemo) April 10, 2023

“Momci su bili u izlasku, došli su iz Imotskog u Prozor kako bi se proveli. Nakon kratkog naguravanja sa drugim mladićima koja je trajala 4,5 sekundi, vratili su se svojim stolovima i nastavili uživati u glazbi popularnog pjevača. Nakon par minuta, došli su zaštitari i počeli udarati goste”. izjavio je čitatelj portala Crna-Hronika.

Uspjeli smo doći do Bobana Rajovića kojeg smo upitali za komentar na spomenuti incident, koji nam je potvrdio, kako ti nije prvi put da je došlo do fizičkog obračuna na njegovom koncertu.

“Izuzetno mi je žao tih mladića kojima se to dogodilo”, istaknuo je pjevač.









“Fakat je da ne radim u biblioteci ili apoteci. Radim u ‘kafani’. Tako da za 23,24 godine profesionalne karijere, naravno da se događalo da je bilo ovakvih scena na mom nastupu, nažalost. Tuča definitivno nikome nije dobro donijela. Bude mi jako žao kad se to dogodi.

Što se tiče te večeri, ja sam pjevao u tom trenutku, kao što se čuje i vidi na toj snimci. Nekad kad se dogodi da vidim da je tuča, ja samo nastavim pjevati da ne bi tome pridavao pažnju jer ako bi stao u tom trenutku s pjevanjem, onda bi čitava diskoteka, klub ili dvorana pridali tome značaj i onda bi to moglo eskalirati na tko zna što, tako da ja samo pjevam. Ponavljam da mi je jako žao što se događaju takve stvari. Nisam jedini, definitivno i opet kažem – to je ‘kafana’, ali volio bih da se to nikad više ne dogodi na mom nastupu” rekao je Boban Rajović.