Mladi srpski glumac mamac je za starije žene: Ljubio je i poznatu Hrvaticu, no zbog sitnice je puklo

Autor: B.G.

Popularni glumac Milan Marić, kojeg je proslavila uloga Tome Zdravkovića u istoimenom filmu, samozatajan je po pitanju ljubavnog života. Ipak, do medija je uspjela doći informacija da je upravo na setu filma za kojim je poludio cijeli Balkan, upoznao i djevojku.

Radi se o mladoj producentici, Miji Bjelogrlić, inače kćeri Dragana Bjelogrlića.



View this post on Instagram A post shared by Mia (@mia.bjelogrlic)



Milan i Mia zbližili su se na proslavi nakon dočeka Nove 2022. godine. Iako nikad nisu potvrdili svoju vezu, nisu je niti demantirali.

View this post on Instagram A post shared by Mia (@mia.bjelogrlic)







Ljubio je i starije i mlađe

Iako je Marić poprilično samozatajan kada su u riječi njegove veze, poznato je da u ljubavi ne broji godine.

“Bio sam u vezi sa starijom djevojkom, bio sam i s mlađom, imao sam divne odnose, divne veze s nekim divnim osobama. U svim tim vezama daleko više su me zanimale neke druge stvari, a ne razlika u godinama ili slične trivijalnosti. Ako se dvije osobe prepoznaju i žele biti jedna s drugom, tko je taj otac morala, koja je to društvena norma koja će odrediti da to nije u redu? Ali zašto to nekoga zanima? Ljudi bi se trebali baviti svojim odnosima i ne ulaziti u tuđe”, kazao je Milan svojevremeno.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Milan Marić (@eugensmesni)



Poznata je njegova veza sa 17 godina starijom Jelenom Pavlović, bivšom direktoricom poznate srpske tvrtke, a prije nje bio je i u vezi s jednom Hrvaticom.

Riječ je o glumici Nini Violić, koja je od glumca starija čak 18 godina. Upoznali su se 2014. godine u Beogradu, kada je njemu bilo 24, a njoj 42 godine. Tada su započeli romansu koja je trajala šest mjeseci, a njemu su tada osobito zasmetali medijski napisi u Hrvatskoj.

“Inače, ja sam zatvorena osoba i ne volim previše pričati o sebi. Tada nisam ni znala da će to toliko privući medije. To je bilo prisutnije u hrvatskim medijima, jer ona tamo živi. Srećom, kod nas je to malo prošlo. Ali to je stvarno bio užasan kontekst u koji su nas stavili. Tada sam bio užasno ljut. Naslovi su bili užasni ‘hrvatska puma zavela mladog glumca”, izjavio je glumac.

Pisalo se i o njegovoj vezi s novinarkom Vanjom Bahilj koja je od mladog Marića starija devet godina.