Mladi splitski influencer osvojio zagrebačku špicu: ‘Ovo je tajna mog strelovitog uspona!’

Autor: Dnevno.hr

21-godišnji Splićanin Ivan Bašić, student komunikacijskog menadžmenta Bernays sve se više probija na hrvatskoj influencerskoj sceni, a zapazili smo ga i na zagrebačkoj subotnjoj “špici”.

Pitali smo ga kako objašnjava svoj uspjeh među sve brojnijim influencerima.

Koji ti je najdraži aspekt infuencerskog zanimanja?

Beskrajna kreativnost i sloboda. Do svoje devetnaeste godine nisam shvaćao zašto nisam uspio u potpunosti biti sretan. Otkrio sam to tek kada sam postao sam svoj šef, tk sam tada shvatio koliko nisam volio da me netko ograničava u mojoj kreativnosti, izborima i odlukama. Volim biti ispred kamere, volim se na taj način izražavati i pokazivati svoju kreativnost i ideje.

Tko je zadužen za tvoj besprijekorni izgled?

Za moj izgled prije svega je odgovorna pravilna ishrana i redovni trening, a što se tiče tijela i njege lica moja dugogodišnja prijateljica Ana, vlasnica kozmetičkog salona “Beauty Che Che” u hotelu Dubrovnik, čiji sam i ambasador već duže vrijeme; kao i njene izvrsne radnice.

Primijetili smo da uvijek imaš odličnu frizuru. Tko je zaslužan za nju?

Kako sam često na dvije relacije Zagreb-Trogir, u Splitu imam svoj omiljeni barber shop “Ka Brada” i svog omiljenog barbera Bruna. Kod njega sam zadnjih tri godine kada sam u Dalmaciji, a kada sam u Zagrebu idem u barber shop Zagreb u Ilici.









Tko je tvoja najveća podrška u tome što radite?

Moja najveća životna podrška jest moja majka Irena koja mi je i prijateljica i majka, te moja najbolja prijateljica studentica modnog dizajna Nika Šupljić – Knez, koja me redovito i stilizira.

Čime bi se želio baviti kada završiš fakultet?

Po završetku fakulteta, volio bih se okušati u ulozi voditelja neke lifestyle emisije, ili pak imati svoju vlastitu.









Imaš li neki savjet za mlade kojima je želja započeti karijeru?

“Nemoj da ti početna točka bude da postaneš poznat/a ili da kreneš to raditi zbog novaca. Nemoj odmah očekivati velike brojke i savršene komentare. Nemoj se opterećivati tuđim komentarima ili tko će što misliti o tome. Sve to će te kočiti u tome da uspiješ u ovom poslu. Uživaj, kreiraj, budi svoj/a i autentičan/na!”

View this post on Instagram A post shared by @basicivan1

