Mladi pjevač spustio svima koji mu nabijaju na nos rad u fast foodu: ‘Ne mogu s 19 imati 3 firme’

Autor: Barbara Grgić

Marko Bošnjak je 2016. godine postao pobjednik “Pinkovih zvjezdica”. Svojim vokalnim mogućnostima rasplakao je cijeli Balkan, a imao je samo 13 godina kada je stao pred žiri kojeg su činili Jelena Tomašević, Goca Tržan, Milan Stanković, Leontina Vukomanović i Hari Varešanović.

“Bio sam dijete koje je to sve shvatilo kao neku igru. Međutim, brzo sam shvatio da to neće biti samo igra nego je baš bila produkcijski na stresnom nivou za mene od 11 godina. Zapravo imam osjećaj da mi je bilo laške stajati na velikim pozornicama tada jer možda nisam bio toliko svjestan koliko je to zapravo značajno. Definitivno mi je pomoglo danas u nekim stvarima da se osjećam barem ugodnije na sceni”, ispričao je.

‘Imam dovoljno utakmica u nogama’

Ispričao je i kako mu je odrastati uz medijsku pozornost postalo sasvim normalno.

“Od 11. godine me prate mediji i nekako sam odrastao pred kamerama i to mi je bio sastavni dio odrastanja i života pa je to puno veći pritisak nego kada su djeca samo djeca i kada imaju obavezu da budu djeca i idu u školu. Ja sam imao i to kao obavezu, a imao sam sto nekih drugih stvari, ali ne bih promijeno ni jednu stvar u vezi svega toga. Mislim da definitivno ostavi neke posljedice i oko anksioznosti i takvih stvari. Mislim da se dobro nosim s time i da sam nekako navikao jer imam dovoljno utakmica u nogama da se osjećam samopouzdano”, poručio je.

‘Ne znam što ljudi očekuju, da s 19 godina imam tri firme?’

Dotaknuo se Marko i činjenice da je morao zarađivati radom u fast foodu.

“Ne znam što ljudi očekuju, da s 19 godina imam tri firme? Moram raditi neke poslove koje rade u većini slučajeva ljudi mojih godina. Na mom poslu su svi mladi ljudi koji su apsolutno kreativni, apsolutno talentirani, ali imaju takvu situaciju da si moraju zaraditi neki novac. Super je što postoje fast food-ovi koji će zaposliti mlade ljude i dati im priliku. Bilo bi super da neki drugi poslodavci na drugim mjestima isto tako žele zaposliti nekog mladog tko ima želju za radom i trudom”, izjavio je i dodao da ljudi žive u zabludi i da “ovo nije Amerika”.









View this post on Instagram A post shared by Marko Bosnjak (@markobosnjaak)









“Možeš ti biti poznat, imati ljude koji te prate i podržavaju, ali na kraju dana to rijetko kome plaća račune kod nas’, smatra Marko. Dodao je da bi bilo najtužnije da sjedi doma i da govori ‘ja sam umjetnik, ja sam pjevač i sad vi meni plaćajte da ja postojim i pjevam’. To tako ne funkcionira, vrlo rano sam to shvatio”, naglasio je.