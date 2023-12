Mladi ludi za Desingericom: Za one koji prvi put čuju, ne, nema nikakve veza sa šivaćom mašinom

Autor: Barbara Grgić

Da pitate stariju generaciju što ili tko je to Desingerica, vjerojatno bi prosječni odgovor bio “nešto ili netko tko ima veze sa šivaćom mašinom”. Da pitate mlade, vjerojatno bi krenuli nabrajati: “Ccokolada”, “Flecc”, “Djuskavacc”, “Novacc”, “Recci”, same hitove iz tvornice srpskog repera Desingerice.

Iz iste tvornice jučer je izašao i još jedan hit. “Ccuti” nova je pjesma Desingerice i Zere. Iako je objavljena jučer, već je zasjela na tron najslušanije pjesme u Hrvatskoj. U manje od 24 sata od objave pjesma je došla do skoro milijun pregleda, a prva je i na ukupnom YouTube trendingu u Hrvatskoj i na trendingu koji se odnosi samo na glazbu.

Tekst pjesme donosimo u nastavku:

Kako sa mnom pričaš liče? Kad ja nisam normalna

Oko mene razne priče, ja za tebe otrovna

Sladak si al’ preko žice sve te priče tra-la-la

Niko ti ne govori u lice al’ od mene samo, ha ha ha

Da l’ ti tata shvata? Šta? Pet je konja plata

Vila sa bazenom keš, čet’ri advokata

Kabrio pred vrata žurka puna zlata

Jedan espresso isključivo iz aparata

Moi ce soir je veux que toi

À 200 dans la gova bebo kupim te u dva

Moj si milion pour le shopping à Paris

Dépense comme les Qatari evro, zlato, dolare

Gori Lion









Kako sa mnom pričaš liče? Kad ja nisam normalna

Oko mene razne priče, ja za tebe otrovna

Sladak si al’ preko žice sve te priče tra-la-la

Niko ti ne govori u lice al’ od mene samo, ha ha ha

Volim da te polivam da te vozim kolima

Auto demoliram za insta snimam te

A ja pijem svakog dana luda glava boli me









A bebo

Sve što misliš je delo

A mene zove to telo

Ti svet si mi ceo

Samo mene ne laži

Zero, a što mi radiš to Zero?

Ma mojne više to belo znaš da topim se ceo

Kad mi pričaš laži

Kako sa mnom pričaš liče? Kad ja nisam normalna

Oko mene razne priče, ja za tebe otrovna

Sladak si al’ preko žice sve te priče tra-la-la

Niko ti ne govori u lice al’ od mene samo, ha ha ha

Duplo cc nije tipfeler!

Iako ste možda na trenutak pomislili da nam je zaštekala tipkovnica i da nismo lektorirali tekst, riječ je naime o namjernom reperovom umetanju “CC” u svaki naslov pjesme.

Dragomir Despić, umjetničkim imenom Desingerica, na sceni možda jest tek godinu dana, ali je jedan od najpopularnijih regionalnih glazbenika nove generacije. Njegovi nastupi diljem regije, pa tako i Hrvatske, redovito su dupkom puni, a uspjeh potvrđuje i status na Billboardovoj ljestvici.

Zabranio ga gradonačelik Banja Luke, a u Opatiji udarao publiku

Ipak, Despić je poznat i po bizarnom iživljavanju nad svojom publikom, koja njegove nevjerojatne poteze čak i potiče.

Nedavno je tako nastupio u poznatom klubu u Opatiji i svoju mladu publiku počeo udarati tenisicama po glavi.

Zbog svega viđenog, u jednoj se opatijskoj Facebook grupi povela rasprava o “zabrani turbo folka u Opatiji”. Riječani i Opatijci su bez ustručavanja izrazili nezadovoljstvo gostovanjem kontroverznog srpskog glazbenika.

Inače, sredinom kolovoza 2023. godine, gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, zabranio je Desingerici nastup zbog navodne promocije pogrešnih vrijednosti, a istaknuo je kako je “zabranio primitivizam, a ne umjetnost”.