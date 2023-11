Mladi Hrvati dosta nesložni oko jedne od vječnih dilema: ‘Trebali bi oboje to raditi’

Autor: H.B.

Iako je to nekada bila uobičajena praksa, danas, u ova moderna vremena, mnogi se pitaju tko zapravo treba platiti konzumirano piće ili hranu na prvom spoju. Nekada je bila džentlmenska praksa da tu dužnost odradi muškarac, ali danas se, ipak, malo drugačije gleda na to.

Mnoge djevojke i žene danas tu praksu čak smatraju i uvredljivom, neki pak misle da je sasvim OK podijeliti račun, a neki se neće buniti niti ako djevojka sve plati. Uglavnom, odlučili smo provjeriti s mladim Hrvatima kako stvari stoje danas, tko treba platiti cugu na prvom dejtu i zašto, a odgovori koje smo dobili pokazuju nam da kod ove dileme baš i nisu pretjerano sl0žni.





“Treba platiti onaj tko zove. Mislim da je to inicijativa, ako sam ja prva napravila korak, onda ću ja počastiti, nije mi bed, ali znam da je ono kao priča, prvi dejt, mora kao dečko, ali nije to obaveza”, rekla nam je jedna sugovornica, a sugovornik nakon nje ustanovio je odmah kako to “treba biti dečko”.

‘Dečko mora platiti sve’

“Zato jer uglavnom dečko pozove, onaj koji pozove plaća”, nadovezao se isti sugovornik. Simpatična strankinja u dresu hrvatske reprezentacije kao iz topa je ispalila da to mora biti muško. “Žene su fantastične i ne bi trebale plaćati ni za što.

Djevojka s majicom na kojoj piše Nirvana ima stav da se ljudi trebaju dogovoriti .”Ja mislim da je u redu da oboje, da se dogovore, nekada mi je i OK da se cura ponudi i da plati”, zaključila je.

Na koncu jedna od sugovornica tvrdi da to svakako mora biti dečko. “Muški inače zarađuju malo više od žena pa tako mislim”, rekla nam je jedna djevojka koju smo sreli na Trgu bana Jelačića, a nedaleko od nje bila je druga koja se s njom nije složila u mišljenju.









“Mislim da bi trebali pola-pola. Pa mislim da je to dobra opcija za prvi dejt. Da se malo uspostave jednaka prava”, zaključila je naša sugovornica.