Mladi gradonačelnik svojoj imućnoj obitelji tajio aferu s folk pjevačicom zbog koje je ostavio zaručnicu

Autor: B.G.

Vijest o ponovnoj udaji Tanje Savić obišla je sve srpske, ali i regionalne medije.

Brojni su se odmah prisjetili afere koja je uzdrmala cijelu Srbiju, ali i Bosnu i Hercegovinu. Naime, ljubavna afera 30-godišnjeg gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića i 38-godišnje pjevačice Tanje Savić bila je vruća tema medija u regiji, nakon što je otkriveno da je Draška zbog preljuba ostavila djevojka Kristina Beronja, a njegova obitelj je za sve navodno saznala iz medija jer im je sve tajio.



View this post on Instagram A post shared by Драшко Станивуковић (@draskostanivukovic)

Obitelj nije željala njenih dvoje djece i probleme s bivšim mužom

“Tanja i Draško su se vješto skrivali, počeli su se viđati dok je on još bio u vezi s Kristinom s kojom se trebao vjenčati, ali ga je ona ljetos ostavila jer je saznala za njegovu aferu s pjevačicom. Međutim, njegova obitelj, koja je inače jako imućna, nije znala da se on viđa s Tanjom i da ga je zaručnica iz tog razloga ostavila. Kada su mediji počeli brujiti o tome, oni su sjeli da sa njim razgovaraju i on tada nije priznao da je u vezi, ali nije ni negirao da se tu nešto dogodilo. Vrlo jasno su mu dali do znanja da ne podržavaju tu vezu i da Tanja nije žena za njega. Vjerojatno se ljudi vode time da ona ima dvoje djece o kojima mora brinuti, a i svi su upoznati s njenim problemima s još uvijek zakonitim suprugom Dušanom i ne misle da je pametno da se Draško u sve to petlja. Pri tom, na ozbiljnom je položaju da bi izlazili članci o njemu i tome kako je s pjevačicom. Trajao je dugo taj razgovor”, izjavio je izvor blizak Drašku za portal Blic.









‘Maštam o princu na bijelom konju, dođe samo konj’

Nije ni Drašku bilo drago što se pod povećalom zbog ljubavnih problema.

“Ni njemu nije drago što mediji bruje o njemu i Tanji. On je njoj to i rekao i objasnio joj je da je najbolje da se ne vide i ne čuju jedno vrijeme dok se sve ne stiša. Tanji nije bilo drago zbog toga, nimalo, ali je rekla da poštuje njegovu odluku. Nije joj rekao da je razgovarao sa svojima i da su oni negdje prelomili da se on više ne viđa s njom”, izjavio je izvor.







View this post on Instagram A post shared by TANJA SAVIC (@tanja_savic_private)



O navodnoj ljubavnoj vezi nikada nisu htjeli javno pričati iako su nekoliko puta viđeni zajedno te s tim pokrenuli šuškanja o novoj ljubavi na estradnom nebu. No, izgleda kako je veza nedavno pukla s obzirom na to da je Tanja u intervjuu za Kurir otkrila kako nije zaljubljena.

“Čestitao mi je rođendan, nismo se vidjeli. Da sam zaljubljena ne bih to krila, nema potrebe za tim. Ja sam uvijek za ljubav, emotivna sam i maštam o princu na bijelom konju, ali obično dođe samo konj”, rekla je Tanja za Kurir.