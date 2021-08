Mladi glumac i autor ‘zabranjene’ predstave ‘Priče iz Vukovara’ pljunuo pred Rimcem: ‘Mene nije imao tko pogurati!’

Glumac splitskog HNK Pere Eranović, poznat po svojim osebujnim vicevima, objavio je na svom Facebook profilu kratak videouradak s Matom Rimcem. “Ne zna Rimac što su prepreke u životu”, napisao je Eranović uz snimku.

“Mate moj, ima sam ti ja prije 10 godina taj program za razvoj tih brzih auta i to… To su gledali ovi s Ferrarija, to bi se svi tukli po svitu za to, ali šta ćeš kad me nije imo ko progurat”, govori uvodno Pere, a Mate mu na to odgovara da će ga on pogurati.

“Ti me poguraš? A nemam ti vrimena ja sad”, odgovorio mu je Pere i pljunuo na stranu.

“Pljuc na kraju je dostojan Oscara”, “Petre, cirkusu jedan”, “Točno u sridu”, neki su od komentara.

“Koja loša gluma”, napisao je jedan pratitelj.

“Inače, 31-godišnji glumac je prije nešto više od godinu dana objavio niz od 33 kratka videa kojima su se zaposlenici kazališta obraćali publici tijekom pauze zbog pandemije koronavirusa – pričanjem viceva.

Pere Eranović mladi je akademski glumac i sin poginulog hrvatskog branitelja Stipe Eranovića. Osim toga, Pere je i autor predstave „Priča iz Vukovara" koja promiče istinu o Domovinskom ratu. Ova istina se, čini se, nekome u Splitu 2014. godine nije svidjela pa je Gradsko kazalište mladih odlučilo da se ne stavi na repertoar.









„Predstava “Priča iz Vukovara” ne može se izvesti u toj kazališnoj kući jer je profašistička i proustaška“, navodno je kazala splitska glumica Ana Gruica i tom izjavom natjerala Upravno vijeće Gradskog kazališta mladih da prije izvedbe pregleda snimke predstave koju je već vidio velik dio Hrvatske, pričalo se tada.