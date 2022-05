‘MLADENU GRDOVIĆU TREBA POMOĆ’ Situacija je ozbiljna, otkazuju mu nastupe, zabrinuti su prijatelji, kolege i menadžer

Prijatelji i kolege zabrinuti su za zadarskog pjevača Mladena Grdovića koji se prošlog vikenda u vidno alkoholiziranom stanju srušio na pozornici. Prema pisanju Jutarnjeg, na nastup je došao pijan i time uzrujao svog menadžera Ljubu Šeperića.

Navodno je s organizatorima pokušao dogovoriti da se koncert otkaže, ali su Šeperića uspjeli nagovoriti da Grdović “proba otpjevati nekoliko pjesama”.

Prema izvorima Jutarnjeg, Grdovićev menadžer vratio je honorar organizatorima. No, šteta je puno veća od tih nekoliko tisuća eura koje zbog Mladenove ovisnosti neće vidjeti ni menadžer ni članovi pratećeg benda – organizatori ostalih Grdovićevih zakazanih koncerata počeli su navodno otkazivati njegove nastupe.





Tako je koncert kojeg je 10. lipnja Grdović trebao održati u Donjoj Stubici već otkazan, a slično je, priča se, i s drugim nastupima koje su u kalendaru imali upisane za čitavo ljeto. Šeperić je te navode odbio komentirati.

Organizatori koncerta u Kloštaru Podravskom su se, tvrdi Alen Janči iz tamošnje turističke zajednice, dobro osigurali ugovorom. “Malo smo se i zaštitili pa u ugovoru koji je potpisan s Grdovićevim menadžerom postoji i stavka koja precizira kako izvođač mora doći u ‘pristojnom’ stanju i takav biti sve do kraja nastupa”, objasnio je za Jutarnji.

‘On treba normalne ljude oko sebe’

O cijeloj situaciji javno je progovorio legendarni Duško Lokin, koji Grdovića poznaje desetljećima. “Mladenu, jasno je, treba pomoć. On je nakon bratove smrti ostao sasvim sam i njemu sada trebaju iskreni prijatelji s kojima će on boraviti ako treba i cijelog dana. On treba normalne ljude oko sebe, koji će s njim razgovarati, koji će mu pomoći da se drži pravog puta”, izjavio je te dodao da se Mladen prije nekoliko godina u zagrebačkoj Novoj bolnici liječio od ovisnosti o alkoholu.

“Vratio nam se u sjajnoj formi, kako privatnoj, tako i poslovnoj. A onda je opet pokleknuo i meni je žao sada gledati ga danas ovakvog kakav je bio u Sloveniji. Zato naglašavam da on uz sebe treba ljude koji će mu biti prava iskrena podrška, koji mu neće okrenuti leđa sada kada je i figurativno i doslovno pao na tlo”, izjavio je zabrinuti Lokin.

Podsjetimo, nakon dugih godina napetih bračnih odnosa, pa i zvanja policije uslijed fizičkog napada, Grdovića je ostavila dugogodišnja supruga Brankica.