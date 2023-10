Mlada iz Zagreba sablaznila goste svojom odlukom: ‘Kao da smo napravili zločin, a ne svadbu’

Autor: Dnevno.hr

Organizacija vjenčanja stresan je posao koji mnogim parovima zadaje glavobolju mjesecima prije “najposebnijeg dana u životu”. Mora se tu odabrati svašta, od godišnjeg doba, prostora, odjeće, prstenja, fotografa i cvijeća do još sitnijih detalja poput boje ubrusa. Naravno, valja pripaziti i na datum ceremonije, a ruku na srce malo tko bi se s guštom uzeo baš na petak 13. Jedna od njih je Zagrepčanka Jasmina koja je na koncu ostala šokirala praznovjerjem svoje rodbine i prijatelja.

Mlada žena je ispričala kako su zaručnik i ona odlučili da se neće vjenčati usred ljeta kako bi izbjegli velike vrućine pa im se za veliki dan idealna činila jesen. Potom su se uputili u restoran koji je čest odabir mladenaca u metropoli gdje su sjeli za stol s vlasnikom kako bi precizirali datum.





Dobar odabir

“To je bilo rano proljeće, rekli smo mu da želimo jesen, najkasnije do polovice listopada, no on je samo odmahivao glavom i pokazivao nam kalendar, odnosno prekrižene datume koji su značili da je termin rezerviran. ‘Imam vam samo ovaj, ali ga svi nekako izbjegavaju’, rekao je i pokazao nam kemijskom na 13.10.”, ispričala je Jasmina, piše Zagreb.info.

No, zaručnici nisu puno dvojili već su gotovo u isti glas rekli: “Može!”

“Ali to je petak 13.”, tiho im je ponovio začuđeni vlasnik restorana. No, Jasmina ne mari za praznovjerje, baš naprotiv, reakcija vlasnika ju je nasmijala.

Upravo zbog tog “nesretnog” datuma kasnije je imala puno manje problema sa zakazivanjem benda, fotografa i ostalih neophodnih usluga jer na taj datum gotovo nitko nije bio zauzet.

“Nisam ni sanjala kako će nam organizacija vjenčanja proći glatko, bez imalo stresa”, smije se Jasmina.









No, reakcija rodbine i prijatelja ipak je iznenadila mladence.

“Svi su se zgražali, kao da smo napravili zločin, a ne organizirali svadbu. Kad smo pozivali ljude naslušali smo se takvih idiotarija od toga da smo si navukli nesreću u startu, da je to vražji datum pa da nitko normalan ne radi svadbu na taj dan. A nama je baš bilo super, sve je prošlo tako spontano, baš kao i ono što je uslijedilo i što živimo evo već šestu godinu zaredom”, govori Zagrepčanka i poručuje kako je sve u glavi pojedinca.