Misteriozni grob otkrila je kao djevojčica dok se igrala s bratom: ‘Počela sam mu nositi cvijeće, nekako smo se sprijateljili’

Autor: Dnevno.hr/ Nika Konecki

Prekrasan zagrebački park Maksimir oduvijek je spajao ljude. Tu su bile prve sportske manifestacije u ovom dijelu Europe, prvo klizalište. Na prvom jezeru zbog visokih minusa znao se stvoriti debeli ledeni pokrov pa su ljudi ondje klizali.

Park Maksimir ime je dobio po gostionici, u njemu još i danas o ratnoj prošlosti svjedoče bunkeri, a ponegdje stoje i pravi pravcati grobovi. Pojedini spomenici svjedoče o nekom boljim vremenima, a drugi pak ulijevaju nadu u bolju budućnost.

Park Maksimir proteže se na 316 hektara zemljišta. Uz pet jezera u parku je i zoološki vrt, no prije svega, Maksimir je dio zagrebačkog identiteta i povijesti koji je do danas doživio mnoge promjene, ali je ostao jedan od najljepših javnih parkova.





Nekoliko starijih stanovnika koji još žive u blizini pričaju kako po Maksimiru ima više grobova, a riječ je o domobranima koji su ondje poginuli 1945. godine.

Jedan od njih je grob domobrana Franje Pismestrovića iz Sremske Mitrovice. Prema legendi, on je doteturao u kuću obitelji Sajko koja je živjela kraj Blizneca i oni su ga primili, no vojnik je iste večeri od zadobivenih rana preminuo. Obitelj Sajko ga je u tajnosti pokopala u blizini, a druga obitelj Marković preuzela je brigu o grobu. Gospođa Ljiljana Marković obnovila ga je devedesetih i danas ga održava i brine o njemu. Međutim, svi ti navodi su na razini prepričavanja i nitko ne može sa sigurnošću potvrditi što se ondje zapravo zbilo i je li doista Franja Pismestrović ondje pokopan, objasnio je svojevremeno kroničar maksimirskih kvartova Antonio Jurčev.

Grob tog čovjeka gospođa Ljiljana je otkrila još kao djevojčica kad se s bratom igrala u Maksimiru, otkrila je u razgovoru za 24sata prije nekoliko godina,

”Nekako smo se on i ja sprijateljili i počela sam mu nositi cvijeće i uređivati ga godinama kasnije. Čovjek se zove Franja Pismestrović, to znam jer je na hrastu bio urezan križ, a na grobu ovalna ploča s njegovim imenom. Strijeljali su ga kod Blizneca pa se ranjen dovukao do jedne obitelj koja ga je primila. Zbog ozljeda je umro, a oni su tijelo sakrili u šumi pod granjem. Poslije su ga pokopali. Franja ima i unuke, upoznala sam ih, a unuka mi je pokazala njegove fotografije iz mladosti. Bio je jako zgodan, kao Clarke Gable” rekla je Ljiljana Marković iz Zagreba.

Bez obzira na vjerovanja, legende i bajke, maksimirski perivoj i dalje je među najljepšima u ovom dijelu Europe. Tijekom ljetnih mjeseci stoljetne krošnje ondje nude hladovinu, a znatiželjnici možda otkriju neke davno zaboravljene tajne i rasvijetle misterije koji su ostali nerazjašnjeni.