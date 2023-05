MISTERIOZAN POTEZ SINA NINE MORIĆ: Blatio si majku pred cijelim svijetom, a onda je mučna saga dobila nastavak! Tko je uopće Carlos Corona?

”Majka mi je prijetila da će me tužiti zbog (istinitih) izjava o krađi koju je počinila pred mojim očima. Očito joj je bilo draže 50 tisuća eura od ljubavi prema sinu” riječi su Carlosa Corone (20), sina Nine Morić (46) i njezina bivšeg supruga, Fabrizija (49). No vratimo se korak unatrag.

Kako pišu talijanski mediji, sve je krenulo kada je Fabrizio tužio Ninu da je navodno počinila krađu u stanu bivšeg supruga, što je potvrdio i njihov sin s prethodnom izjavom. Carlos je do sada uglavom ostajao ispod radara, no sada se upleo u njihove svađe i medijska prepucavanja koja traju godinama.

Podsjetimo, nakon njihovog razvoda 2014. godine krenula je mučna bitka bivših supružnika za skrbništvo nad sinom, a Carlos je na kraju pripao ocu. Nina je od onda imala nekoliko medijskih istupa u kojima tvrdi da Carlosa smije vidjeti samo u kontroliranim uvjetima.





”Za tebe ću se popeti preko svake planine, hodati na izgorjelom ugljenu, plivati ​​u oceanima. Ne postoji niti jedna prepreka koja me može zaustaviti da ti pružim ono što želiš, da te vidim sretnog jer si dao smisao mom životu. Ti si MOJ ŽIVOT. Tvoja majka” poručila je Nina svom sinu na Instagramu 2020. godine.

”Sine moj, koliko bih voljela biti u tvom naručju, da te vidim samo pet minuta kako bih se mogla izgubiti u tvom osmijehu, u tvojim očima punim svjetlosti i čistoće duše. Tvoja me odsutnost proždire. Probaj shvatiti da nisi ti taj koji treba biti otac, nego sin. Biti sjedinjen s ocem je prekrasno, ali taj odnos mora biti bezuvjetan, ali znam sigurno da te prevoli. Zahvaljujem ti se sine moj što si me učinio ponosnom majkom. Tako mi nedostaješ” ponovno se izjadala Nina.

Nina i njezin sin do nedavno su bili u dobrim odnosima jer smo ga često mogli vidjeti na Nininim objavama. Carlos je čak u njezinim videima govorio kako majku voli više od ičega na svijetu. Paralelno je gradio dobar odnos i s ocem s kojim je zajedno vježbao u teretani, a Fabrizio bi nerijetko znao podijeliti i neke njihove zanimljive trenutke popout onoga gdje poziraju u bazenu noseći minijaturne crne tange.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)







Carlosa, baš kao i slavnu mamu koja se proslavila u spotu Rickyja Martina ‘Livin’ la vida loca’, zanima modeling i već je krenuo njezinim stopama. Pozirao je kao lice nekoliko talijanskih brendova, a na Instagramu kojeg je trenutačno obrisao, pratilo ga je stotine tisuća ljudi. Tamo je redovito pokazivao svoje isklesano tijelo, nakon čega bi ga pratitelji obasipali komplimentima.