‘MIŠO NA MOUNT EVERESTU!’ Dugo nismo vidjeli hrvatsku legendu: Kći Ivana ga pokazala i nesvakidašnjem izdanju

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Ivana Kovač nasmijala je pratitelje na Instagramu serijom obrađenih fotografija, ali i ono na kojoj je njen otac, legenda hrvatske glazbene scene, Mate Mišo Kovač, kojeg dugo nismo vidjeli u javnosti.

Pjevačica je otkrila kako je zbog njenog talenta njena kći Elena, Mišina unuka, pomislila da se majka uistinu druži s lavovima.

“Pita mene Elena jesam li ja normalna da se družim sa lavovima, znam li ja da su oni opasni i jesam li ga istukla. Ali zebre su ok. Kao, ‘ajde one ti neće ništa’. Znači da mi je fotomanipulacija uspila. Mišu sam stavila na Mount Everest, a moj Ivan Huljić inače čupa travu u šumi. U stvarnosti. Ali ne i mojoj… Dalibor Petko, to je to s čim se ‘bavim’ u photoshopu”, objasnila je Ivana.





Veliku pažnju privukla je ilustracija njeno oca. “Vidi Mišu kralja”, “I tribina je njegova pozornica, vidi ljude!!!”, oduševljeno su komentirali njeni pratitelji.

Inače, Mišo je zadnji koncert održao u lipnju prošle godine na Starom placu u Splitu pred 25 tisuća ljudi. Trebao je pjevati i u Vukovaru na dočeku 2023. godine, no nastup je otkazao zbog zdravstvenih problema, a zamijenio ga je Mladen Grdović.