‘MISLIŠ DA SAM TUDUM KAD TI S DRUGOM ‘BUM-BUM’!’ Ella Dvornik predstavila dugoočekivani album: ‘Neke pjesme su dio mog vlastitog iskustva’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Mnogi fanovi dugo su navijali za njen album, a sada je ugledao svjetlo dana. Najuspješnija hrvatska influencerica, 32-godišnja Ella Dvornik-Pearce predstavila je multimedijski projekt ‘Alterella‘ i album ‘Teška vremena za sanjare‘. Ella je začetnica projekta i autorica glazbe i tekstova svih pjesama na albumu.

Sve je počelo prije godinu dana kada je Ella kreirala lik Alterelle, koja “vlada metaverzumom”, čiji profil posljednjih mjeseci privlači sve veću pažnju na Instagramu.



“Morala sam se intenzivno dati i proživljavati sve ponovno”

“Eto nas van! Alterella je alterego dvadesetogodišnjakinje u meni. Neke pjesme su dio mog vlastitog iskustva, što proživljenog, što gledanog sa strane. Morala sam se intenzivno dati u ovaj lik i proživljavati sve ponovno kako bi dala liku karakter kakav smatram da sam bila u to vrijeme. Što se žanra na albumu tiče, nema određenog. Više mi je bilo bitno prenijeti neki vibe, poruku i iskustvo, progovoriti o nekim temama na drugačiji način pa sam tako koketirala s različitim zvukovima. To je ujedno i razlog zašto nisam puštala singlove jer nisam htjela da me se ukalupi po jednoj pjesmi, budući da su sve različite.

Album je na svim streaming platformama, a ja se nadam da ste spremni na to što vas čeka.Uživala sam u cijelom procesu, puno sam učila, dosta toga mi je bilo strano pogotovo rap, ali stvarno sam se dala 1000% u ovo. Htjela sam raditi isključivo ono što želim, bez da mi itko govori što smijem ili ne smijem i što prolazi ili ne. Želim se zahvaliti Arijanu Vujici koji me pustio da budem slobodna u kreativnosti i koji je producirao cijeli album. Nadam se da ćete se pronaći u nekim tekstovima i stvarno se veselim svemu što dolazi. Alterella od sada djeluje kao lik za sebe i ima svoju vlastitu misiju”, poručila je Ella i otkrila kako to nije sve što je pripremila svojim fanovima.









Ovo su samo neki od stihova pjesama s albuma “Teška vremena za sanjare”:

“Ne’j se žalit, mali, ona uvijek lava je

Kada kaže “Stani” samo gura granice

Slatka kao med, al’ horny nosi rogove

Srce joj je led, al’ oko nje gori sve”, pjesma “Sladoled”.

“Zoven Alterellu pa ću dat’ joj stracciatellu

Uvik jači san na djelu, topit ću te curo, nije laž, sladoled”, pjesma “Sladoled”.

“Zoven Alterellu pa ću dat’ joj stracciatellu

Uvik jači san na djelu, topit ću te curo, nije laž”, pjesma “Opus Dei”.

“Znaš onu igru, viđaš lika

Odvedeš ga u stan

Sutra priča da si ljiga

A on zvao te van”, pjesma “Svi su dečki kurve”.