‘MISLIO SAM DA ME FRENDICE LAŽU!’ Stanković progovorio o traumi iz mladosti: ‘Bio sam nemirko, slabo sam zanimao komade’

Autor: I.G.

U rubrici “1 na 1” portal Zagrebinfo donosi intervju s Aleksandrom Stankovićem, kultnim urednikom emisije “Nedjeljom u 2”, koji uskoro izdaje svoju novu zbirku poezije. Intervjuirao ga je novinar portala Daniel Delale.

”Nedjeljom u dva”, najdugovječniji talk show, urednika i voditelja Aleksandra Stankovića i danas bilježi veliku popularnost i izvrsne rezultate gledanosti. Imati svoj show već 23 sezone nije lak posao, osobe rođene 2000. godine danas imaju 23 godine, baš kao i Stankovićeva emisija.

Popularni Aco na javnom servisu je od 1995. godine gdje je prvo radio na radiju, a dolaskom Mirka Galića na mjesto ravnatelja, Stankovića se promovira na televiziju. Samo za Zagreb.info otkrio je zanimljivosti iz poslovnog i privatnog života, ali i kako funkcionira ”brak” s HRT-om već 28 godina.





Pogledajte video:

”Brak funkcionira idealno kao što vidiš”, rekao je Aleksandar Stanković.

Gosti mu rijetko otkazuju, no kada se to dogodi petkom, a dogodilo se svega nekoliko puta vrlo brzo nađe zamjenskog gosta.

”Da mi netko otkaže nedjeljom, emisije jednostavno ne bi bilo”, rekao je Aleksandar.

Raditi isti format tolike godine nije lak posao, može doći do zamora materijala i gubitka elana pa smo našeg sugovornika priupitali kako njegov elan, odnosno radi li svaku emisiju kao prvu.









”Ne postoji elan kao prije, ali mi smo radili jedno istraživanje i 70 posto gostiju koji dođu u emisiju su po prvi put kod nas. Dakle, ipak imam taj nekakav izazov da radim s ljudima koji mi nikada nisu bili gosti. Volim razgovarati s ljudima. Da ti radiš emisiju ja bih to vjerojatno gledao, ovako radim ja, pa imam tu povlasticu i koristim je maksimalno koliko mogu”, ispričao nam je Stanković.

‘Radu Šerbedžiju bih rado ugostio, ali on neće’

Brojni gosti su prošli kroz emisiju – od udarnih političara, znanstvenika pa i poznatih osoba s estrade za koje je Stanković procijenio da su relevantni i imaju što za reći, no ima on i goste koje nije mogao dobiti u emisiju, pa nam je otkrio tko mu je ”nedosanjani san”.

”Ti koji su mi nedosanjani snovi, ti su nažalost već umrli. Arsen Dedić mi je bio nedosanjani san i Đole Balašević. Pokušavao sam tu svašta, ali nisam uspijevao. Radu Šerbedžiju bih rado ugostio, ali on neće”, otkrio je popularni voditelj i urednik.









Osim televizije, Stanković je ljubitelj motora i putovanja. Njegova garaža donedavno ih je bila puna, no morao je popustiti ”pritiscima”.

”Imam samo jedan skuter i bicikl. Bila je rasprodaja, supruga je prigovarala što je bilo pet motora i onda smo to riješili tako da je sada samo jedan skuter i bicikl”, rekao je Stanković.

Ovaj svestrani voditelj i urednik rođen je u Subotici, a nakon toga se seli u Karlovac gdje je završio osnovnu školu, potom se nastanjuje u Zagrebu, točnije kvartu Savica, gdje nastavlja obrazovanje.

”U Karlovcu sam se prvi put počeo zaljubljivati, zato sam valjda sentimentalno vezan uz Karlovac. Bila su to nesretna zaljubljivanja, ona dječja. Od 1985. živim u Zagrebu i kada bih se morao definirati odabrao bih Zagreb”.

‘Bio sam predsjednik razreda’

Kada se već dotaknuo zaljubljivanja i poljubaca pitanje se nametnulo samo po sebi – znatiželjni kakvi jesmo upitali smo ga kada se dogodio prvi poljubac.

”Mislim da sam imao 17 godina. Bila je to jedna Astrid koja je danas stomatologinja, mislim da me je vukla za nos, ali prva pusa je bila s njom”, otkrio je Stanković.

Školski dani, markiranja, roditeljski sastanci, svi smo nekad napravili neku nepodopštinu i ”tresli se” iščekujući roditelje da se vrate s roditeljskog, ništa drugačije nije bilo ni kod popularnog Ace.

”Bio sam predsjednik razreda. Volio bih misliti za sebe da nisam bio štreber. Meni je u svakom slučaju trebalo puno više vremena da naučim gradivo od druge djece, sporije sam učio, jer sporije pamtim. Mislio sam da me lažu frendice iz razreda kad bi rekle da su nešto naučile za dva dana, a meni je trebalo tjedan dana. S te strane jesam više učio, ali bio sam i nemirko. Znala je mama biti na roditeljskim sastancima dosta nezadovoljna. A svašta smo znali raditi. Markirao sam s drugim kolegama. Jednom nas nisu pustili na maturalac onda smo školu zašarali sa sprejem i napisali ”Viva Espana” po školi u Gundulićevoj gdje sam išao. Na kraju smo otišli na taj maturalac, ali eto bili smo i buntovni”, rekao je Aleksandar Stanković.

Danas je on roditelj, no s klincima trenutno nema velikih briga, jer nisu još postali buntovni kao tata. Kći ide u osnovnu školu, a trogodišnji sin je u svom ritmu. Ipak, upitali smo ga kako ih odgaja i kakav odgoj preferira.

‘Uskoro bih trebao izdati novu knjigu’

”Moja mama je bila stroga, a ja se trudim ne bit strog. Obično se trudiš biti drugačiji od svojih roditelja. Kćerki želim prenijeti osjećaj slobode, da bude svoja i odlučuje neovisno o tome na što je drugi upućuju. Da bude i buntovna i vidim taj neki bunt kod nje. Ona je sad u pubertetu i to je dobro da je takva, da ne sluša previše ni mamu ni tatu, premda je u načelu dobro dijete. Malo je postala prgava u pubertetu, ali to tako i treba bit. Neki dan sam se preko čitavog naselja derao gdje sam joj ostavio ključeve od stana pa me upozorila da ne treba čitavo naselje znati tu informaciju. Načelno sam zadovoljan kako sve ide. A mali ima tri godine, maksimalno je ”živ” i rastura sve, tako da je to opet neki novi izazov, kako će završiti vidjet ćemo, ali za sad sve funkcionira”, ispričao je.

No to nije sve. Aco iza sebe ima tri objavljene zbirke poezije, inspiraciju crpi iz svakodnevnog života, a uskoro sprema i nešto novo.

”Nešto pišem, uskoro bih trebao izdati novu knjigu”.

Kao klinac pisao je ljubavnu poeziju, no kod cura to nije baš prolazilo. Ipak, situacija se promijenila tek kada je postao poznat.

”Dok nisam počeo raditi na televiziji slabo sam zanimao komade, tako da ništa od toga, hvala Mirku Galiću. S te strane sam konačnu tu traumu skinuo s dnevnog reda da sve cure koje sam htio nisu mene htjele, a kad sam došao na HTV i to se promijenilo”, zaključio je Stanković.