‘MISLIM DA ME DINO GLEDA ODOZGO I UMIRE OD SMIJA’ Danijela o novom poglavlju života: ‘I ja se sebi smijem, ali neizmjerno uživam’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Ima nekoliko godina otkako je Danijela Dvornika, udovica glazbene legende Dine Dvornika, napustila Zagreb i preselila se na Brač, gdje uživa u čarima mediteranskog života.

Daniječa često na Instagramu dijeli sve prednosti života na otoku i ne skriva koliko uživa, a dogodovštine iz svog otočkog života dijeli sa svojih 108 tisuća pratitelja na Instagramu.

”Zamijenila sam ‘špice’ (mada nikada nisam previše pohodila iste) ovakvim životom”, ističe Danijela koja uživa u radu na polju.





View this post on Instagram A post shared by Danijela Dvornik (@danijeladvornik)

”Skupljam pokošenu travu i mislim kako me Dino gleda odozgo i umire od smija. I ja se sebi smijem, ali neizmjerno uživam u plodovima svoga rada u polju. Jer kad se umorim, sjednem i uživam u pogledu od milijun dolara’, napisala je Danijela ispod objave.

Nedavno je odgovorila i na pitanje koje joj mnogi postavljaju, a to je nedostaje li joj Zagreb u kojem je provela brojne godine života.









”Pitaju me svi moji koji su u Zagrebu je l’ mi fali? Vikend u Zagrebu je taman, da izađem u centar, prođem pogledom po izlozima dućana, obavim shopping (jer moram priznati, puno je bolji izbor nego u Splitu a to nekada nije bilo tako), ručam po finim restoranima koji su puni ljudi (volim tu atmosferu grada ), volim i proljeće u Zagrebu kad je sve šarenije i življe. Napunim malo baterije, unesem dašak grada koji mi ponekad zafali i to je dosta. Više od toga mi ne treba”, objasnila je Danijela.

Podsjećamo, prije skupljanja sijena, Danijela je prije nekoliko tjedana uživala na Maldivima, gdje je se pohvalila svojom ‘istesanom’ linijom.







View this post on Instagram A post shared by Danijela Dvornik (@danijeladvornik)

Danijela je osam dana s prijateljicama uživala na čarobnim Maldivima, koje je opisala kao savršeno mjesto za obiteljski odmor i bijeg od svakodnevnog stresa.

“Smij se više, a manje žali! Uvijek se smiješi!!! Produžit ćete svoj život, ugodit ćete svojim prijateljima, razbjesnit ćete svoje neprijatelje”, poručila je Danijela na kraju svog egzotičnog putovanja.