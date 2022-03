‘MISLILI SU DA SMO KAO MUŽ I ŽENA’ Nesuđeni hrvatski kralj Ferdinand Zvonimir otkrio koliko obožava jednog Hrvata i priznao pikanterije iz svog života

Autor: T. P.

Nesuđeni hrvatski kralj Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard Habsburg-Lothringen praunuk je posljednjeg austrijskog cara i ugarsko-hrvatskog kralja Karla I. Austrijskog koji je vladao do 1918. godine. Simpatičan mladić, iako je izgubio svoju titulu, i dalje živi kraljevskim životom.

‘Svjestan sam da sam sretnik. Biti kralj zvuči jako cool, ali svjestan sam da onda se ne bi mogao baviti onim što najviše volim i za čime sam najstrastveniji pa sam baš sretnik. Radim ono što volim. Ne znam kako je biti kralj, ali iz priče zvuči jako kul. Baš sam blagoslovljen da uopće mogu birati što ću biti’, oduševljeno je izjavio Ferdinand Zvonimir za RTL.

Ferdinanda ne zanimaju plemićke titule, već je obožavatelj bolida i utrka, pa većinu svog vremena provodi na automobilskoj stazi.

‘Jednostavno se dogodilo. Vidjela je taj sjaj u mojim očima, nakon nekog vremena, shvatila je ako me proba spriječiti da će biti problem jer sam postao sve opsesivniji s time. Netko se zaludi s muzikom ili hranom, a ja s vožnjom u krug što brže moguće. To je postao moj posao. Moja mama je to vidjela, naravno ako se dogodi nesreća preispituje moje odluke kao svaka dobra mama, ali dopušta mi da radim ono što volim’. priznaje Zvone.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ferdinand Habsburg (@fhabsburg62)



Otkrio je da ipak voli kad mu se ugodi, a kuhanje izbjegava. Tu mu uskače najbolji prijatelj iz Zagreba s kojim živi u Londonu.

‘Moja obitelj je mislila da smo kao muž i žena – stalno smo se žalili. Odličan lik, super kuhar, radi nevjerojatne stvari po receptima, smiješan i snažan, odličan prijatelj jer vjerujem mu životom. Uvijek smo imali 2 litre rakije u londonskom stanu! Tako da vrlo dobro poznajem hrvatsku kulturu’, izjavio je za svog prijatelja Jana.

Na kraju intervjua je nadodao da su Hrvatice prekrasne žene te da se jedva čeka oženiti i imati djecu.