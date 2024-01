Mislav pobijedio, a gledateljima zasmetala Nina: ‘Zna li ona koliko je to, nemoguće’

Autor: I.D.

U studiju zagrebačkog Jadran filma održalo se finale sedme sezone showa “Život na vagi”, kandidati su se pokazali u punom sjaju, a da se njihov trud vidi – dokazuju fotografije u našoj galeriji. Prvo su svoje rezultate pokazali nefinalisti koji su se borili za nagradu od 7500 eura, a potom su na scenu stupiti finalisti u borbi za 20.000 eura – Nina, Silvija, Mislav Šepić, Goran i tajni finalist Mislav Vlašić. Na njihovu putu pratili su ih njihovi treneri, vjerna podrška i oslonac – Mirna Čužić i Edo Mehmedović, koji nisu skrivali ponos i sreću kad su ugledali natjecatelje sedme sezone.

Nakon vaganja, pobjedu je odnio Mislav Šepić, a mnogi su gledatelji na društvenim mrežama komentirali kako je Nina sada postala model dok je Silvija očarala izdanjem u haljini. Također se komentiralo da bi odličan pobjednik bio i Goran, kojemu je pobjeda izmakla za 0,2%. “Šteta. Najjači je, najbolje trenirao i najbolje izgleda! Za dlaku mu je izmakla pobjeda. Baš mi je žao”, “Žao mi je da mu je za tako malo izbjegla pobjeda. Njemu i Ljubi najviše treba financijska potpora”, “Žao mi je što nije pobijedio radi nagrade. mislim da uz pobjedu težine koju je pobijedio da mu je zaista potreban novac i da se izuzetno trudio da ga donese svojoj obitelji”, pisali su gledatelji o Goranu.

‘Iz bezlične mase pretvorila u prvoklasnu ljepoticu’

Nakon Gorana, mnogi su komentirali izgled Nine, koja je u haljini s rasporkom očarala publiku u studiju, trenere i gledatelje pred malim ekranima. No, bilo je i onih koji su ponovili da su sretni što Nina nije odnijela pobjedu u showu, no kritizirao se i broj kilometara koje je Nina rekla da je šetala svaki dan. Riječ je od 30 do 40 kilometara.

“Zbilja je lijepa i zgodna, ali drago mi je da nije pobijedila. Šepic je nekako sav šlampav, mrdav, ali iskren i baš drag čovjek. Dobričina”, “Nina se iz bezlične mase pretvorila u prvoklasnu ljepoticu. Kao leptir kad se izvuče iz neugledne kukuljice. Je bila naporna, ali za skidanje kila, svaka čast. A sad može malo i pogledati što promijeniti u ponašanju”, “Malo ste dodali kilometre. Nije moguće toliko km u jednom danu”, “Znali li ona koliko je to kilometara, nemoguće”, nizali su se komentari.

“Eto to je karma, svaka čast Mislave”, “Tko bi rekao da će on pobijediti, sasvim zasluženo”, “Svi su oni pobjednici”, “Mislave, čestitke od srca na borbenosti”, “Ova emisija kad je krenula s novim kandidatima u sebi sam rekla nikad gori, a bome svima njima naklon do poda i naravno trenerima”, “Konačno da je u nekom showu pobjednik to stvarno i zaslužio”, “Finalisti su nadmašili sami sebe. Nevjerojatne promjene. Čestitke pobjedniku Mislavu Šepiću, a treba čestitati i Mislavu Vlašiću koji je srušio rekord Alena iz 3. sezone. Svatko je nadmašio sva očekivanja”, “Čestitke svima, finalisti su rasturili, fantastični rezultati. Bravo i molim vas nikada više nemojte biti pretili, sada ste prekrasni, Mislav Š. može i dobiti par kilograma”, pisali su gledatelji.